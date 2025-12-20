محسن زاده: ۳۷ نقطه پرحادثه استان مرکزی اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله محسن زاده ظهر شنبه در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال، بیش از یک میلیون تن آسفالت در محورهای استان مرکزی اجرا شد که معادل یکششم کل آسفالت پخششده کشور است.
وی افزود: تعداد سامانههای نظارت تصویری محورهای استان از ۳۴ سامانه به ۶۱ سامانه افزایش یافته و با نصب ۱۸ سامانه جدید تا پایان سال، پوشش نظارتی، به هر ۱۸ کیلومتر یک سامانه خواهد رسید.
محسن زاده تصریح کرد: تقاطع زیرگذر محمدآباد تا پایان سال جاری و تقاطع ورودی جاده الغدیر در نیمه نخست سال آینده همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.
وی ادامه داد: ۳۷ نقطه حادثهخیز محورهای استان با همکاری پلیس راه اصلاح شد و شناسایی و رفع نقاط پرخطر جدید ادامه دارد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی تاکید کرد: پروژه جایگزین محور محلات–اراک تاکنون ۶ کیلومتر آماده شده و با تکمیل مسیر، این محور از وضعیت روستایی به محور فرعی ارتقا مییابد و نقش مؤثری در کاهش حوادث دارد.
وی افزود: با تلاش شبانهروزی راهداران و همکاری پلیس راه، هیچیک از محورهای استان مسدود نشد و در حال حاضر ۳۵ راهدارخانه و ۲۵ اکیپ عملیاتی بهصورت آمادهباش کامل هستند.
محسن زاده گفت: همزمان بارشهای اخیر، بیش از ۹۰ درصد محورهای استان تحت تأثیر قرار گرفت و بیش از ۶ هزار تن نمکپاشی در راهها انجام شد.
