آشوری: خودروهای سواری عامل ۷۳ درصد تصادفات فوتی مرکزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روحالله آشوری پیش از ظهر امروز در نشست شورای راهبری کاهش تصادفات استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، شمار جانباختگان تصادفات جادهای استان در سال جاری به ۲۴ نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر از یک درصد افزایش داشته است.
وی افزود: مجموع تصادفات خسارتی استان مرکزی با رشد ۷ درصدی همراه بوده است.
آشوری تصریح کرد: آمارها حاکی از کاهش محسوس تصادفات جادهای در شهرستانهای خنداب، آشتیان، فراهان، خمین و دلیجان است.
وی ادامه داد: وضعیت تصادفات در شهرستانهای محلات، ساوه و تفرش بدون تغییر گزارش شده است و در برخی محورهای استان همچنان نقاط حادثهخیز وجود دارد.
سرهنگ آشوری تاکید کرد: در هشت ماه سال جاری از مجموع ۳۸۳ جانباخته حوادث رانندگی، ۲۷ نفر از اتباع خارجی بودهاند که بیشتر آنان عراقی و تعدادی پاکستانی بودهاند.
وی افزود: سهم خودروهای سنگین در تصادفات فوتی استان صفر بوده است.
رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: از مجموع ۳۲۶ تصادف منجر به فوت، ۳۱ درصد در بزرگراهها، ۲۰ درصد در محورهای اصلی و هشت درصد در جادههای روستایی رخ داده است.
وی تصریح کرد: آزادراه ساوه–تهران با ۲۷ نفر، اتوبان کربلا با ۲۵ نفر و محور قدیم ساوه با ۲۰ نفر بیشترین تلفات جادهای استان را به خود اختصاص دادهاند که بخش عمده آن متعلق به شهرستان ساوه است.
آشوری با اشاره به سهمبندی وسایل نقلیه در تصادفات فوتی افزود: پس از خودروهای سواری، وانتها ۱۰ درصد و موتورسیکلتها ۹ درصد از تصادفات فوتی را شامل میشوند، در حالی که سهم کامیونها و اتوبوسها در این حوادث بسیار اندک است.
وی عدم توجه به جلو را عامل ۶۱ درصد از تصادفات برونشهری دانست و بیان کرد: خستگی و خوابآلودگی رانندگان نیز از دیگر عوامل مؤثر است.
آشوری تاکید کرد: نبود جداکننده فیزیکی در ۸۹ درصد محورهای استان موجب افزایش انحراف و تجاوز به مسیر مقابل شده است.
پلیس راه استان مرکزی گفت: واگذاری اعتبارات ماده ۲۳ برای تجهیز محورهای فرعی و روستایی، پایش تخلفات و جانمایی دقیق سامانهها مورد تاکید است.
وی افزود: ۷۰ درصد این اعتبارات به شهرداریها و ۳۰ درصد به دهیاریها اختصاص مییابد تا استفاده مؤثر در روستاهای استان امکانپذیر شود.
