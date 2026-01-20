 جدیدترین موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه قطر درباره ایران و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که فاجعه در غزه را اشغالگران رقم زده اند و ممانعت از ورود کمک ها اوضاع را بغرنج تر کرده است.

وی اوضاع در غزه را فاجعه بار دانست و گفت: ممانعت از ورود کمک های انسان دوستانه سبب جان باختن شماری شده و درد و رنج ساکنان را بیشتر کرده است.

الانصاری گفت: قطر در حال حاضر با میانجیگران برای تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه همکاری می‌کند و تأکید دارد که این کمک‌ها باید بدون مانع وارد شوند و نباید به عنوان ابزاری برای فشار یا مذاکره استفاده شوند. .

وی افزود: این رویکرد ناشی از دیدگاهی است که برآورده کردن نیازهای بشردوستانه را به هرگونه پیشرفت سیاسی یا امنیتی گره می زند.

الانصاری با اشاره به تلاش‌های میانجیگری مربوط به توافق آتش‌بس غزه اعلام کرد: تاکنون پیشرفت قابل توجهی حاصل شده است و فضای کلی برای حرکت به سمت مرحله دوم مساعد است. مواضع دوحه و قاهره کاملاً همسو است.

وی گفت: اسرائیل هنوز تصمیمی برای حرکت به مرحله دوم نگرفته است، زیرا اختلاف بر سر تحویل اجساد ادامه دارد و همه اجساد به جز یک جسد بازگردانده شده‌اند.

الانصاری افزود: پیشرفت حاصل شده گامی مثبت برای توافق است و میانجیگران روزانه برای حل جزئیات باقی مانده تلاش می‌کنند.

وی در ادامه گفت: قطر تمام اقدامات احتیاطی لازم را برای تضمین امنیت شهروندان و ساکنان خود انجام می‌دهد و این موضوع را در اولویت اصلی قرار می‌دهد.

درباره ایران و آمریکا از حمایت دوحه از حل و فصل از طریق مذاکرات سخن گفت و افزود: دوحه در حال حاضر بر مرحله مذاکره متمرکز است و با همه طرف‌ها در تماس است تا از هرگونه تشدید تنش جلوگیری کند. چالشهای متعدد بازگشت به میز گفتگوی را می طلبد.

وی هشدار داد: تشدید تنش می‌تواند منجر به عواقب فاجعه‌باری به همراه داشته باشد. هرگونه تنش در منطقه بر همگان تاثیرگذار خواهد بود و از ایفای نقش دیپلماتیک بین ایران و آمریکا حمایت می ‌کنیم. ما دائماً در سطح بین المللی در حال ارتباط هستیم تا از تشدید تنش بین آمریکا و ایران جلوگیری کنیم.