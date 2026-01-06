هشدار دوحه درباره هر گونه تشدید تنش احتمالی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در جدیدترین موضع گیری درباره ایران تاکید کرد: هرگونه تشدید تنش احتمالی علیه ایران در منطقه، نه تنها ثبات آن، بلکه کل جامعه بین‌المللی را تهدید می‌کند.

وی افزود: حامی همه تلاش ها و رایزنی ها میان ایران و آمریکا برای رسیدن به راهکار دیپلماتیک هستیم. ما با تهران و واشنگتن در تماس هستیم و از هرگونه گفتگویی که مانع از تشدید تنش در منطقه شود، حمایت می‌کنیم. همچنان فضا برای دستیابی به راهکارهای دیپلماتیک و سیاسی در موضوع ایران وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر در بخش دیگری از سخنان خود به بحران سودان اشاره کرد و اظهار داشت: ما با طرف‌های درگیر در سودان در تماس هستیم تا از ارسال کمک‌های بشردوستانه اطمینان حاصل کنیم و مانع از استفاده ابزاری و سیاسی از این کمک‌ها شویم.

وی درباره موضوع ونزوئلا نیز گفت: ما آماده‌ایم تا در هرگونه تلاش بین‌المللی با هدف یافتن راهکار مسالمت‌آمیز برای بحران ونزوئلا مشارکت کنیم.

الانصاری درباره طرف‌های درگیر در یمن نیز گفت: قطر از تلاش‌های دولت یمن برای حمایت از گفتگوهای جاری در ریاض جهت حل‌وفصل «مسئله جنوب» استقبال می‌کند و بر ضرورت مشارکت تمامی طرف‌های جنوبی یمن در مذاکرات ریاض و پایبندی به خروجی‌های گفتمان ملی تأکید دارد.

ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، اعلام کرد: دوحه با شرکای میانجی در تماس مستمر است تا زمینه ورود به مرحله دوم توافق آتش‌بس در نوار غزه فراهم شود.

الانصاری تاکید کرد: قطر به طور فعال برای بازگشایی گذرگاه رفح و تسهیل ورود کمک‌های انسانی تلاش می‌کند و رایزنی‌ها در این باره ادامه دارد. نباید کمک‌های انسانی به ابزاری برای باج‌گیری سیاسی تبدیل شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های موجود گفت تحقق مرحله دوم توافق توقف جنگ در غزه مستلزم تداوم تلاش‌ها و هماهنگی نزدیک با میانجی‌ها است.