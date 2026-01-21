سرکرده بارز داعشی به دام استخبارات عراق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، اداره کل اطلاعات و امنیت در وزارت دفاع عراق امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یگان اطلاعات ویژه وابسته به این اداره کل موفق شد در عملیاتی پیشدستانه یک سرکرده بارز داعشی را در استان کرکوک دستگیر کند.

بر اساس این بیانیه، دستگاه قضایی عراق قبلا بر اساس قانون مبارزه با تروریسم برای این شخص حکم بازداشت صادر کرده بود.

در این بیانیه آمده است: این سرکرده داعشی به عنوان مسئول یگان داعش در جنوب بغداد و استان بابل فعالیت داشت و بر انتقال عناصر تروریستی از یکی از کشورهای همسایه به منطقه وادی حوران نظارت می‌ کرد.

بازداشت این شخص با هماهنگی اداره اطلاعات و امنیت کرکوک و سازمان مبارزه با تروریسم سلیمانیه انجام شد.