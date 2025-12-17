به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند در جریان یک عملیات ۱۰ ماهه و تحت پیگرد قرار دادن تحرکات یکی از سرکردگان داعش در این کشور وی را بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، سرکرده مذکور بعد از بازگشت از یکی از کشورهای همسایه عراق توسط نیروهای امنیتی تحت نظر و بازداشت قرار گرفت.

وی یکی از خطرناک‌ترین عناصر داعش به شمار می‌رود به طوری که نامش در لیست سرکردگان این تشکیلات تروریستی درج شده و فعالیت‌هایش را از سال ۲۰۰۴ در بغداد آغاز کرده است. این سرکرده داعشی ملقب به ابوعلیاء بوده و در زمینه بمب گذاری فعالیت می‌کرد.

تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن است که ابوعلیاء به صورت مستقیمی در اجرای عملیات‌های تروریستی در مناطق مختلف بغداد دست داشته است. وی در جریان پاکسازی عراق از عناصر داعش به استان‌های صلاح الدین و کرکوک رفته و بعد نیز به خارج از این کشور منتقل شد.