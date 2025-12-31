  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۱

سرکرده مطرح داعشی به دام نیروهای عراقی افتاد

نیروهای امنیتی عراق یکی دیگر از سرکردگان داعشی را در این کشور به دام انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شدند تروریستی که به حاکم صحرای غربی در تشکیلات داعش معروف بود بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش، سرکرده داعشی مذکور در عملیات نیروهای امنیتی عراق در غرب استان الانبار شناسایی و بازداشت شد. این عملیات بر پایه اطلاعات دقیق در محور مناطق بیابانی نینوا برای بازداشت حمود الدلیمی انجام شد.

منبع مذکور تصریح کرد که الدلیمی یکی از برجسته‌ترین عناصر تحت پیگرد در فهرست نیروهای امنیتی عراق به شمار می‌رود چرا که در عملیات علیه نیروهای عراقی و غیرنظامیان این کشور دست داشته و جزو نسل اول داعش به شمار می‌رود.

