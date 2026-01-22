مانور صفر عملیات پاسخ به بحران نمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر پنج شنبه در جلسه مانور ساعت صفر شهرستان نمین هدف از اجرای این مانور را سنجش سطح آمادگی مسئولان ادارت عنوان و اظهارکرد: راهداران شهرستان با همکاری ادارات و تعدادی از معادن با تمام توان نسبت به بازگشایی راه های شهر و روستا اقدام کردند.

وی با بیان اینکه کلیه راه های شهرستان بازگشایی شده اند فقط تعدادی از روستاها به دلیل کولاک مجدد بسته شده اند افزود: راه های روستایی مسدود شده به سرعت در حال بازگشایی است از صبر و شکیبایی مردم شریف شهرستان تشکر می کنیم.

مهران امانی با بیان اینکه اکیپ جمعیت هلال احمر شهرستان با تمام توان خدمت رسانی کردند و گرفتار شدگان در برف و کولاک را در مسجد شهر نمین اسکان دادند اشاره و ادامه داد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان با همکاری اعضای ستاد بحران، شوراها و دهیاران نسبت به انتقال بیماران خاص و بد حال اقدام کردند.

وی ضمن گلایه از تعدادی از معادن شهرستان که نسبت به وضع موجود بی تفاوت بودند تصریح کرد: از مدیریت معادنی که در این چند روز ماشین های خود را در اختیار اعضای ستاد بحران قرار دادند تشکر می کنیم.

فرماندار شهرستان نمین با تاکید بر اینکه راه های ارتباطی شهرهای آبی بیگلو و عنبران بازگشایی شده اند گفت: شهرداری نمین راه های اصلی و فرعی شهر نمین بازگشایی و در حال تخلیه برق موجود در کوچه ها هستند.

وی وضعیت گوزن های زرد جنگل فندوقلو را مساعد ارزیابی و خاطر نشان کرد: اکیب اداره محیط زیست استان و شهرستان از سایت بازدید نمودند. علوفه و امکانات لازم جهت تغزیه این گون ها در محیط سایت ذخیره سازی شده است.

مهران امانی با بیان اینکه ادارات ماشین های کمک دار خود را در شهرستان نگهدارند در صورت نیاز با ماشین های سواری جابجا شوند افزود: ادارات برق، گاز، آب و مخابرات قطعی های این چند روز را با وجود برف و کولاک در اسرع وقت وصل کردند.

وی با اشاره به اینکه اعضای ستاد بحران در شرایط ضروری و نیاز به خدمات رسانی به یکدیگر کمک نمایند اظهارکرد: کارشناسان جهاد کشاورزی با مرغداران و واحد های پرورش ماهی در ارتباط بوده و توصیه های لازم را به تولیدکنندگان ارائه دهند.