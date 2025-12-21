توقیف ۲ محموله قاچاق در سرخه و دستگیری رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین غروب یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سرخه به استمرار گشت ایست بازرسی پلیس اشاره داشت و بیان کرد: هدف این اقدام پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق است.
وی ادامه داد: در همین راستا مأموران یگان امداد هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو کامیونت ایسوزو عبوری از سرخه مشکوک و دستور توقف آنها را صادر کردند.
فرمانده انتظامی سرخه از نداشتن مدرک معتبر قانونی و گمرکی رانندگان خبر داد و اظهار داشت: در این صورت محموله حمل شده قاچاق محسوب میشود.
شهاب الدین ادامه داد: در بازرسی خودروها ۱۵ باکس انواع سیگار خارجی، ۵۰ بستن تنباکو میوهای و ۴۶ قلک انواع پودر و قرصهای بدن سازی خارجی و قاچاق کشف و ضبط شدند.
وی ارزش محموله را طبق نظر کارشناسان امر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: پرونده متخلفان تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
