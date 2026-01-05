  1. استانها
اقلام و مواد نور افشانی خارجی قاچاق در سرخه کشف شد

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از کشف اقلام و مواد نور افشانی خارجی قاچاق در یک کامیون ایسوزو عبوری خبر داد و گفت: پرونده تشکیل و متهم به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین غروب دوشنبه در بازدید از مبادی محورهای مواصلاتی سرخه از فعال بودن ایست بازرسی‌ها ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: هدف این اقدام اجرای طرح مقابله با کالای قاچاق و مواد مخدر است.

وی افزود: در راستای این مأموریت ذاتی مأموران ایست بازرسی سرخه به خودرو ایسوزو سفید رنگ مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

فرمانده انتظامی سرخه از بازرسی بار این کامیونت خبر داد و اظهار داشت: از این خودرو ۲۰۰ ترقه آبشاری آتش بازی به همراه دستگاه انفجار ساخت چین کشف و ضبط شد.

شهاب الدین با تاکید بر اینکه بار فاقد مجوز قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: ارزش این کالاهای ممنوعه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: پرونده این متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

