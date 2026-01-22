به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ محمودی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: در پی بارش برف و وقوع کولاک و یخبندان از ۳۰ دی ماه تا ساعت ۹:۳۰ امروز پنج شنبه ۲ بهمن ماه ۲۰ استان ( آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان) درگیر شدند.

محمودی ادامه داد: ۹۲ شعبه هلال احمر طی اسن مدت زمان درگیر امدادرسانی به متاثرین از برف و کولاک شدند. طی این مدت زمان ۴۶ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و به ۸ مادر باردار گرفتار در برف و کولاک در استان آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز،خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، مازندران، همدان امدادرسانی شد.

محمودی گفت: به ۱۲۸۴ نفر در استان‌های ( آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان،لرستان، مازندران و همدان ) اسکان اضطراری داده شد. ۲۹۴ نفر از استان‌های ( آذربایجان شرقی، زنجان، سمنان، قزوین، لرستان، مازندران و همدان ) به مناطق امن منتقل شدند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر افزود: ۲ هزار ۸۰۶ دستگاه خودرو رهاسازی شدند. به ۷ هزار و ۷۳۸ نفر گرفتار شده در برف و کولاک در استان‌های ( آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران،خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان ) امدادرسانی شد.

محمودی گفت: دریافت کنندگان اقلام امدادی ۲ هزار و ۶۷۶ نفر از ( آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، خراسان شمالی، سمنان، قزوین، گیلان، لرستان، مازندران و همدان ) بودند.

گفتنی است؛ تیم‌ های عملیاتی فعال طی این مدت ۲۵۶ تیم ( در قالب ۸۵۸ نیروی عملیاتی ) بودند.