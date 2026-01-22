به گزارش خبرنگار مهر محمدعلی سعیدینژاد،در جمع خبرنگاران، با اشاره به برنامههای سالانه ستاد گسترش دعا، گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیتهای امسال، اصلاح و بهروز رسانی فعالیتهای مرتبط با صحیفه سجادیه است.
وی افزود: محور دوم برنامههای امسال، بزرگداشت یکی از علمای برجسته شیعه، مرحوم شیخ طوسی، است. این عالم ربانی، مؤلف کتابهای اصلی شیعی مانند «تذهیب» و «استبصار» بوده و کتاب دعایی ایشان به نام «مصباح المتحجب و صلاح المتعبد» مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از احادیث دعاهای کتاب مفاتیح الجنان نیز از آثار ایشان نقل شده است.
سعیدینژاد با اشاره به مناسبت سال جاری، اظهار داشت: سال ۱۴۴۷ قمری همزمان با ۱۵۰۰ سال تولد پیامبر اکرم (ص) است؛ به همین مناسبت، دعای دوم صحیفه سجادیه که به پیامبر اعظم مرتبط است، به عنوان دعا محور سال انتخاب شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای معرفی و آموزش ادعیه موضوعی خبر داد و گفت: ما با الهام از کارهای موضوعی آیات قرآن، امسال ادعیه مرتبط با زندگی و سیره پیامبر اکرم (ص) را برجسته کردهایم. در این راستا، ۱۵ مقاله نیز در همایش اصلی ستاد در حرم امامزاده صالح (ع) ارائه خواهد شد.
دبیر کارگروه اجرایی ستاد گسترش فرهنگ دعا، حمایتهای دانشگاه قرآن و حدیث و سایر نهادهای مرتبط را یادآور شد و افزود: با وجود فعالیتهای پراکنده در زمینه دعا، تا کنون ستاد متمرکزی برای گسترش فرهنگ دعا وجود نداشت،تشکیل این ستاد با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب و برای رشد معنویت جامعه انجام شده است.
وی در پایان گفت: ستاد گسترش فرهنگ دعا هر سال در روز تولد امام سجاد (ع) همایش سالانه برگزار میکند و محورهای اصلی امسال شامل صحیفه سجادیه، بزرگداشت علما، دعاهای موضوعی و انتخاب دعای سال است.
نظر شما