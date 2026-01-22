بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز پنج‌شنبه جو منطقه نسبتاً آرام است و پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان هستند.

وی گفت: از اواخر امشب تا غروب جمعه با فعالیت موج اول سامانه بارشی زودگذر برای همه نقاط با شدت و ضعف بارش‌های پراکنده و رگباری باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در شهرهای سردسیر رگبار برف و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بارش برف انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: در این بازه زمانی و پیرو هشدار صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، مه آلودگی هوا، خطر سقوط اشیاء و... همراه خواهد بود.

مرادپور، بیان داشت: مجدداً از بعدازظهر شنبه لغایت اواخر یکشنبه‌شب موج دوم سامانه بارشی بر روی جو منطقه فعال می‌شود که باز هم با شدت و ضعف برای نقاط مختلف استان سبب رگبار باران و برف می‌شود.

وی عنوان کرد: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب باتوجه‌به تضعیف توده هوای سرد، دماهای شبانه روند افزایشی خواهند داشت؛ اما کماکان مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.