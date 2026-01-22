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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۸

هواشناسی: دمای هوای اصفهان افزایش می‌یابد

هواشناسی: دمای هوای اصفهان افزایش می‌یابد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای هوا در سطح استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز چادگان با بیشینه (حداکثر) دمای هشت درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان است، اظهار کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر و در سردترین ساعات ۶ درجه سلسیوس زیر صفر را تجربه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می یابد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد خواهد بود.

به گفته وی، از بعدازظهر فردا افزایش ابر و در نواحی غربی و جنوبی استان بارش برف پیش بینی می‌شود.

طهماسبی اضافه کرد: از روز شنبه چهارم بهمن در سطح استان افزایش ابر و بارش در نواحی غربی و جنوبی آغاز می شود و روز یکشنبه تمام مناطق را بارش باران و برف فرامی‌گیرد.

کد مطلب 6728368

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