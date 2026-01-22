کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امروز چادگان با بیشینه (حداکثر) دمای هشت درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان است، اظهار کرد: شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرمترین ساعات امروز دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر و در سردترین ساعات ۶ درجه سلسیوس زیر صفر را تجربه می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دمای هوا در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا سه درجه سلسیوس افزایش می یابد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز و فردا آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد خواهد بود.

به گفته وی، از بعدازظهر فردا افزایش ابر و در نواحی غربی و جنوبی استان بارش برف پیش بینی می‌شود.

طهماسبی اضافه کرد: از روز شنبه چهارم بهمن در سطح استان افزایش ابر و بارش در نواحی غربی و جنوبی آغاز می شود و روز یکشنبه تمام مناطق را بارش باران و برف فرامی‌گیرد.