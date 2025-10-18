به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف و با شعار «تئاتر برای همبستگی و امید» با تاکید بر تولید آثار نوآورانه و میان‌رشته‌ای منتشر شد.

نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران‌ من، دیگرگونه‌های اجرایی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، فجر پلاس بخش‌های مختلف این رویداد ملی و بین‌المللی به شمار می‌آیند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد مهم هنری می‌توانند از روز دوشنبه ۲۸ مهر نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور خود در بخش‌های مختلف جشنواره از طریق درگاه جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir اقدام کنند.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه ۱۴۰۴ به دبیری سید وحید فخر موسوی برگزار خواهد شد.

متن کامل فراخوان این رویداد هنری را از اینجا ببینید.