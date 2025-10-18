  1. هنر
فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد

فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخر موسوی برای برگزاری در بهمن سال جاری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، فراخوان چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف و با شعار «تئاتر برای همبستگی و امید» با تاکید بر تولید آثار نوآورانه و میان‌رشته‌ای منتشر شد.

نمایش‌های صحنه‌ای، نمایش‌های خیابانی، تئاتر ملل، بخش ایران‌ من، دیگرگونه‌های اجرایی، مسابقه نمایشنامه‌نویسی، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر، فجر پلاس بخش‌های مختلف این رویداد ملی و بین‌المللی به شمار می‌آیند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد مهم هنری می‌توانند از روز دوشنبه ۲۸ مهر نسبت به ارائه مدارک لازم و ثبت تقاضای حضور خود در بخش‌های مختلف جشنواره از طریق درگاه جشنواره به نشانی https://fitf.theater.ir اقدام کنند.

چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بهمن ماه ۱۴۰۴ به دبیری سید وحید فخر موسوی برگزار خواهد شد.

متن کامل فراخوان این رویداد هنری را از اینجا ببینید.

