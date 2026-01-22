مصرف گاز گلستان در اوج سرما به ۱۶.۷ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی، شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت مصرف گاز در استان اظهار کرد: الگوی مصرف گاز در شش ماهه نخست و دوم سال کاملاً متفاوت است؛ بهطوریکه در نیمه اول سال مصرف بخش خانگی روزانه بین ۳.۵ تا ۴ میلیون مترمکعب است، اما در فصل زمستان این رقم به ۸.۵ تا حتی ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش پیدا میکند.
وی افزود: در روزهای اخیر و همزمان با موج سرمای شدید، مصرف گاز استان در ۲۴ ساعت گذشته به ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید که با توجه به محدودیت مصرف صنایع، بخش اعظم این عدد مربوط به مصرف خانگی است.
نرسی با تاکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف گفت: مهمترین انتظار ما از مردم، رعایت دمای آسایش در منازل است. دمای استاندارد برای فصل زمستان حدود ۲۰ درجه سانتیگراد تعریف شده و با پوشیدن لباس مناسب میتوان بهراحتی این دما را حفظ کرد.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: بر اساس محاسبات فنی، به ازای هر یک درجه کاهش دمای منازل، حدود ۶ درصد از مصرف گاز کشور کاهش پیدا میکند که عدد بسیار قابل توجهی است و نقش مستقیمی در پایداری شبکه گاز دارد.
وی درباره مشوقهای در نظر گرفته شده برای مشترکان خوشمصرف گفت: از مهرماه سال جاری، الگوی محاسبه قبوض گاز تغییر کرده و مصرف بهینه بهصورت دقیق در قبوض اعمال میشود. در حال حاضر حدود ۹۹ درصد مشترکان استان در پلههای یک و دو مصرف قرار دارند که نشاندهنده مصرف مناسب است و تنها درصد بسیار اندکی در پلههای بالای مصرف هستند.
نرسی با اشاره به محدودیتهای گازرسانی در استان گفت: استان گلستان در انتهای خطوط انتقال گاز قرار دارد و به همین دلیل در ایام سرد سال با محدودیتهایی مواجه میشویم. هرچه مصرف خانگی مدیریت شود، امکان تخصیص گاز بیشتر به صنایع فراهم خواهد شد که این موضوع نقش مستقیمی در تولید، اشتغال و اقتصاد استان دارد.
وی درباره مدیریت مصرف گاز در بخش تولید افزود: قرارداد گازرسانی به صنایع عمدتاً برای هشت ماه اول سال است، اما تلاش ما این است که در چهار ماه سرد سال نیز حتی با کاهش سهم، گاز مورد نیاز صنایع تأمین شود. امسال با همکاری خوب واحدهای تولیدی، توانستیم نسبت به سالهای گذشته سهم بیشتری از گاز را به صنایع اختصاص دهیم.
مدیرعامل شرکت گاز گلستان با ارائه آمار مصرف سالانه گفت: بهطور میانگین در طول سال، حدود ۴۰ درصد گاز ورودی استان در بخش خانگی مصرف میشود و نیروگاهها نیز حدود ۳۶ درصد مصرف دارند، اما در فصل سرد سال این نسبت تغییر میکند؛ بهطوریکه تنها در آذرماه، مصرف بخش خانگی به ۵۶ درصد کل گاز استان افزایش یافته است.
نرسی در پایان تاکید کرد: منابع گاز محدود است و پایداری شبکه در گرو همراهی مردم است. با مصرف بهینه، هم قبوض خانوارها کاهش پیدا میکند و هم امکان استمرار فعالیت صنایع و تولید در استان فراهم میشود.
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