به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع اقبال در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان یزد گفت: بیش از ۹۹ درصد از چاه‌های کشاورزی و بیش از ۹۶ درصد از چاه‌های صنعت و خدمات این شهرستان، به کنتور هوشمند اندازه گیری حجم برداشت آب، مجهز هستند.

زارع اقبال با بیان اینکه ۵۱ درصد آب در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش صنعت و خدمات و ۴۰ درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف می‌شود و با توجه به تمرکز بیش از نیمی از جمعیت استان در این شهرستان و سهم قابل توجه ۴۰ درصدی مصرف در بخش شرب و بهداشت، بر لزوم حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی و عدم جانمایی واحدهای آلاینده در زون‌های آب شرب شهرستان تاکید کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های یزد و مهریز در پایان بر همکاری و هم افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همچنین اولویت قراردادن برخورد با چاه‌های غیر مجاز در زون‌های آب و حریم چاه‌های شرب تاکید کرد.