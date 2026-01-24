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۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

تجهیز بیش از ۹۹ درصد از چاه‌های کشاورزی شهرستان یزد به کنتور هوشمند

تجهیز بیش از ۹۹ درصد از چاه‌های کشاورزی شهرستان یزد به کنتور هوشمند

یزد_ رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های یزد و مهریز از تجهیز بیش از ۹۹ درصدی چاه‌های کشاورزی شهرستان یزد به کنتور هوشمند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارع اقبال در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان یزد گفت: بیش از ۹۹ درصد از چاه‌های کشاورزی و بیش از ۹۶ درصد از چاه‌های صنعت و خدمات این شهرستان، به کنتور هوشمند اندازه گیری حجم برداشت آب، مجهز هستند.

زارع اقبال با بیان اینکه ۵۱ درصد آب در بخش کشاورزی، ۹ درصد در بخش صنعت و خدمات و ۴۰ درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف می‌شود و با توجه به تمرکز بیش از نیمی از جمعیت استان در این شهرستان و سهم قابل توجه ۴۰ درصدی مصرف در بخش شرب و بهداشت، بر لزوم حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی و عدم جانمایی واحدهای آلاینده در زون‌های آب شرب شهرستان تاکید کرد.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های یزد و مهریز در پایان بر همکاری و هم افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و همچنین اولویت قراردادن برخورد با چاه‌های غیر مجاز در زون‌های آب و حریم چاه‌های شرب تاکید کرد.

کد مطلب 6729991

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