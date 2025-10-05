به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی در نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان مهریز که در راستای رویداد آبی این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه در مجموع بیش از ۱۱۹ میلیون متر مکعب آب از منابع آبی شهرستان برداشت میشود، گفت: ۴۴.۳۷ میلیون متر مکعب آب از طریق چاهها، ۲۸.۹۱ میلیون متر مکعب از طریق چشمهها و ۴۶.۷ میلیون متر مکعب از قناتها برداشت میشود.
وی با بیان اینکه بیشترین مصرف آب در بخش کشاورزی این شهرستان انجام میشود، افزود: ۹۶.۸ درصد آب در بخش کشاورزی، ۱.۴ درصد در بخش صنعت و خدمات و ۱.۸ درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف شده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقهای یزد به کنتورهای هوشمند نصب شده بر روی چاههای این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۹۴ درصد از چاههای کشاورزی و ۹۰ درصد از چاههای صنعت و خدمات این شهرستان به کنتور هوشمند آب و برق مجهز هستند.
محجوبی همچنین بیان کرد: در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ میزان بارندگی در شهرستان مهریز ۶۴.۵ میلیمتر بوده است که نسبت به میانگین دراز مدت ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین به افت دشتها و آبخوانها به دلیل برداشت بی رویه از سفرههای آب زیرزمینی اشاره و خاطر نشان کرد: مجموع کسری مخزن دشت بهادران بیش از ۶۱۲ میلیون متر مکعب است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با بیان اینکه در بحث رودخانهها اقدامات خوبی در این شهرستان انجام شده است، افزود: بیش از ۱۳۰۰ متر مربع از رودخانههای شهرستان مهریز آزادسازی شده است.
لازم به ذکر است در ابتدای این نشست محمد زارع اقبال آبادی رییس اداره منابع آب شهرستانهای یزد و مهریز گزارشی از عملکرد این اداره در سال جاری و گذشته ارائه داد.
