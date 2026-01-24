به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی، این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به جامعه هدف انجام میشود. خدمات مذکور به واسطه دسترسی به اطلاعات کامل و بهروز افراد تحت پوشش، امکان پرداخت کمکها و مزایای قانونی بدون نیاز به مراجعه حضوری و اطلاعرسانی لازم به بیمهشدگان را فراهم میکند. گفتنی است ثبت و بهروزرسانی شماره حساب بانکی بیمهشدگان در راستای ارائه خدمات و حمایتهای کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی نظیر؛ کمکهزینههای مربوط به پروتز و اروتز (عینک، ویلچر، عصا و ...)، بیمه بیکاری، هدیه ازدواج و .. صورت خواهد گرفت.
همچنین ثبت، بررسی و بهروزرسانی شماره تلفن همراه بیمهشدگان در سامانه مذکور نیز در راستای اطلاعرسانی به ذینفعان در موضوعاتی نظیر پیامک ماهانه جهت اطلاع از روزهای کارکرد در هرماه، دستمزد مبنای کسر حقبیمه و عنوان شغلی و خدمات درمانی مانند نسخه الکترونیک کاربرد دارد و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir (https://eservices.tamin.ir/view/#/main) و منوی «تأمین اجتماعی من/ تغییر شماره موبایل» قابل انجام است.
تمامی بیمهشدگان میتوانند برای به اعلام شماره حساب بانکی فعال و معتبر خود یا بررسی و بهروزرسانی آن از طریق منوی «بیمهشدگان / خدمات نامنویسی / اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه es.tamin.ir (https://eservices.tamin.ir/view/#/main) اقدام کنند.
همچنین در اجرای طرح پرونده سلامت الکترونیک، تمامی افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی میتوانند با ورود به سامانه es.tamin.ir (https://eservices.tamin.ir/view/#/main) و منوی «خدمات سلامت الکترونیک / پرونده سلامت من / خوداظهاری سلامت» اطلاعات موردنیاز برای ایجاد پرونده سلامت الکترونیک خود را ثبت کنند.
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