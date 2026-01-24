واردات ۶۰ هزار تن گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر به مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این محموله در چارچوب مجوز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و با هدف تأمین پایدار گندم مورد نیاز استان وارد کشور شده است.

وی با اشاره به نقش مدیریت ارشد استان در تحقق این برنامه افزود: با پیگیری‌های استاندار مازندران و حمایت معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرایط لازم برای افزایش ذخایر راهبردی گندم در استان فراهم شد.

جعفری ادامه داد: کشتی وارد شده بیش از پنج هزار تن گندم کیفی را حمل می‌کند و پس از انجام تشریفات اداری، کنترل‌های استاندارد و تأیید دستگاه‌های نظارتی، عملیات تخلیه و انتقال آن به مراکز ذخیره‌سازی استان آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه گندم‌های وارداتی از کیفیت فنی بالاتری برخوردارند، تصریح کرد: استفاده از این گندم‌ها در ترکیب مصرفی استان، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آرد و انطباق آن با نوع نان غالب مازندران به‌ویژه نان بربری دارد.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان از جمله گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی بین‌بخشی موجب تسریع در فرآیند تخلیه، انتقال و ورود گندم‌ها به چرخه مصرف شده است.

جعفری در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و افزایش ذخایر گندم از اولویت‌های اصلی استان است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ورود محموله‌های بعدی گندم در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.