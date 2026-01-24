  1. استانها
  2. مازندران
۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

واردات ۶۰ هزار تن گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر به مازندران

واردات ۶۰ هزار تن گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر به مازندران

ساری - سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: عملیات واردات ۶۰ هزار تن گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر با ورود نخستین کشتی حامل این محصول به بندر امیرآباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این محموله در چارچوب مجوز شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و با هدف تأمین پایدار گندم مورد نیاز استان وارد کشور شده است.

وی با اشاره به نقش مدیریت ارشد استان در تحقق این برنامه افزود: با پیگیری‌های استاندار مازندران و حمایت معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرایط لازم برای افزایش ذخایر راهبردی گندم در استان فراهم شد.

جعفری ادامه داد: کشتی وارد شده بیش از پنج هزار تن گندم کیفی را حمل می‌کند و پس از انجام تشریفات اداری، کنترل‌های استاندارد و تأیید دستگاه‌های نظارتی، عملیات تخلیه و انتقال آن به مراکز ذخیره‌سازی استان آغاز خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با بیان اینکه گندم‌های وارداتی از کیفیت فنی بالاتری برخوردارند، تصریح کرد: استفاده از این گندم‌ها در ترکیب مصرفی استان، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آرد و انطباق آن با نوع نان غالب مازندران به‌ویژه نان بربری دارد.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان از جمله گمرک، دانشگاه علوم پزشکی، اداره‌کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزی قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی بین‌بخشی موجب تسریع در فرآیند تخلیه، انتقال و ورود گندم‌ها به چرخه مصرف شده است.

جعفری در پایان با تأکید بر اینکه تأمین امنیت غذایی و افزایش ذخایر گندم از اولویت‌های اصلی استان است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، ورود محموله‌های بعدی گندم در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6730023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      چه عجب یک کار درست دام زنده هم میشه وارد کرد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها