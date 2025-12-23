جعفری: کشتی گندم در نوشهر پهلوگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری بعدازظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه این محموله بخشی از مجوز ۳۰ هزار تنی واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر است، اظهار کرد: با پهلوگیری و تخلیه این کشتی، مجموع گندم وارد شده به استان به حدود ۳۰ هزار تن رسیده است.

وی افزود: گندم‌های وارداتی پس از اختلاط با گندم‌های مرغوب تولید داخل، به آرد استاندارد و با کیفیت تبدیل شده و برای تأمین نیاز نانوایان استان مازندران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به اهمیت موقعیت بندر نوشهر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی تصریح کرد: انتخاب این بندر با هدف پوشش نیاز مناطق غربی استان انجام شده و نقش مؤثری در پایداری تأمین گندم، ارتقای کیفیت آرد و استمرار تولید نان مطلوب ایفا می‌کند.