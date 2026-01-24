ضرورت بازنگری سند توسعه علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ششمین جلسه شورای ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، با حضور معاون علمی رییس‌جمهور و با محوریت ضرورت بازنگری شاخص‌های سند ملی گیاهان دارویی برگزار شد.

در این نشست، ۵ محور کلیدی سامان‌دهی فرآیند استفاده از مطالعات بالینی برای اثبات اثربخشی گیاهان دارویی و طب سنتی، استفاده از فناوری‌های پیشرفته در راستای اثربخشی داروها و فرآورده‌های گیاهی، سامان‌دهی عرضه گیاهان دارویی و طب سنتی در طول زنجیره ارزش و مقابله با نابسامانی‌های موجود و شیوه‌های مدیریت دانش و جلوگیری از منسوخ شدن علم و مهارت‌های طب سنتی، مورد بررسی قرار گرفت.

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، در این نشست گفت: با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تصویب سند توسعه علم و فناوری در حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، باید بازنگری و بررسی جدی نسبت به شاخص‌ها، اقدامات و دستاوردهای این حوزه صورت بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: وضعیت فعلی حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی، تا نقطه مطلوب فاصله دارد و این امر، آسیب‌شناسی از عملکرد بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف را به یک ضرورت بدل کرده‌است.