۱۲ هزار هکتار عرصه‌ ساحلی برای کاشت نهال حرا در بوشهر شناسایی شد

بهگزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین گرشاسبی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تفاهمنامه ۱۶۰ هکتار کاشت نهال حرا در سواحل خلیج فارس با شرکت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست پتروشیمیهای عسلویه امضا شد.
مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بیان اینکه این طرح در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت اجرا می شود، افزود: هدف از این برنامه حفاظت از سواحل خلیج فارس و ارتقاء پوشش گیاهی است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت طرح گفت: در کنار هدف کاشت یک میلیارد درخت، ما نیازمند بهرهوری بیشتری در عملیات کاشت هستیم. به همینمنظور طراحی و ساخت یک دستگاه مکانیزه مخصوص کاشت نهال حرا با حمایت پتروشیمیهای منطقه را در دستور کار داریم تا ضمن سرعت در کاشت دقت کار نیز ارتقا یابد و از هدر رفت زمان و انرژی جلوگیری شود.
گرشاسبی افزود: در کل استان بوشهر ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار عرصههای ساحلی مناسب برای کاشت نهال حرا شناسایی که در مراحل بعدی طرح در صورت حمایت صنایع نفت و گاز، حرا کاری شده و بهعنوان یک حرکت و اقدام ارزشمند در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در منطقه به یادگار خواهد ماند.
وی به موارد تفاهم نامه نیز اشاره و عنوان کرد: تأمین نهال، انتخاب عرصه و مشاوره فنی از وظایف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری بوشهر و مواردی از قبیل انتخاب پیمانکار، هزینههای اجرایی کاشت و نگهداری اولیه بعهده شرکت (HSE) پتروشیمیهای عسلویه است.
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