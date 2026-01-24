به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه ظهر امروز (شنبه ۴ بهمن ماه) در جمع کارکنان یگان حفاظت مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه، گفت: خداوند را بخاطر حضور در جمع همرزمان و همسنگران خودم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکرگزار هستیم.

وی ضمن قدردانی از زحمات پاسداران انقلاب اسلامی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تروریستی اخیر، اظهار کرد: جنگ تروریستی مذکور به سبک داعشی‌هایی بود که دست به جنایت می زدند، کشتار می‌کردند و بی وطن، بی‌دین و ضددین بودند.

وی با بیان این‌که این تروریست‌ها به تمام معنا دست پرورده رژیم صهیونیستی و آمریکا و ایادی‌شان بودند افزود: بر دست یکایک عزیزان بسیجی، پاسدار و فراجا باید بوسه زد که سرشان بریده شد، زنده زنده در آتش سوزانده شدند و یا به سختی مجروح شدند اما شجاعانه و مظلومانه در میدان حاضر بودند.

قالیباف تصریح کرد: مدافعان ایران مظلوم بودند اما ذره‌ای از غیرت دینی و ملی خودشان دریغ نکردند لذا به ایستادگی و مقاومت آنها درود می‌فرستیم؛ آنها بر عهد خودشان با قرآن کریم، اهل بیت (ع) و امام (ره) ذره ای تردید نداشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی همانند اقدامی که در انفجار پیجرها انجام داد، در ایران نیز به صورت همزمان و سازماندهی شده و در شهرهای مختلف دست به اقدامات تروریستی زد اما با رشادت و ایثار افراد و همچنین نصرت الهی کمتر از ۴۸ ساعت، شکستی مفتضحانه‌تر از جنگ ۱۲روزه خورد.

قالیباف تاکید بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مردمی‌ترین مجموعه های نظام اسلامی است زیرا از دل، متن و بطن مردم عادی بیرون آمده است، افزود: سپاه در اردیبهشت سال ۵۸ شکل گرفت و مردم از اقشار مختلف به آن پیوستند زیرا سازمانی اینچنین قبلا وجود نداشت؛ به عنوان مثال دانشجو یا استادی در خارج از کشور یا یک بچه روستای کشاورز و غیره دور هم جمع شدند لذا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تمام معنا برخواسته از دل مردم است.

سپاه پاسداران روییده از انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه خصلت مردمی بودن سپاه پاسداران باید حفظ شود زیرا قبل از آن که یک نهاد نظامی باشد، یک نهاد اجتماعی است، ادامه داد: به عبارتی سپاه پاسداران روییده از انقلاب اسلامی است و از متن مردم برآمده تا از انقلاب اسلامی دفاع کند؛ بر این اساس آداب به حق نظامی و فرامین کارهای نظامی نباید ما را از این خصلت جدا کند.

قالیباف با بیان اینکه سپاه در ماموریت‌های انسانی و اسلامی در مقابل تهاجم‌ها علیه ملت باید سپر بلای مردم باشد، بیان کرد: در واقع باید امنیت مردم در ابعاد مختلف امنیتی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی حفظ و برقرار شود لذا سپاه پاسداران سپر نفوذ ناپذیر در میدان باشد، همچنین اگر خدایی ناکرده به مردم آسیبی رسید، پاسداران باید مرهم زخم ها باشند و ملت را در آغوش بگیرد. در واقع مُشت محکم سپاه پاسداران مانند حوادث اخیر باید بر سر دشمنان فرود بیاید.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر حفاظت از امنیت کشور، حافظ هویت ملی، دینی و استقلال و عزت کشور است، گفت: امام خمینی (ره) در جمله‌ای فرمودند " اگر سپاه نبود، کشور نبود"؛ امروز چنین لباسی بر تن ما است لذا باید بدانیم جایگزین چه بزرگمردانی شده‌ایم. در همه برهه‌ها مانند سیل، زلزله، جنگ، جنایات داعش، حمله رژیم صهیونیستی، دفاع از حرم و غیره اگر سپاه نبود، آیا کشور بود! تردید نکنید که نبود.

سپاه، یک رسالت و ماموریت برای پاسداری از میهن، انقلاب، عزت و استقلال کشور است

وی اظهار کرد: جوانی و هویت ما با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفته که نعمت بزرگ الهی است لذا امیدوارم در این مسیر توفیق داشته باشیم؛ همچنین نباید فراموش شود که سپاه یک شغل اداری نیست بلکه یک رسالت و ماموریت برای پاسداری از میهن، انقلاب، عزت و استقلال کشور است.

قالیباف با اشاره به اینکه همگان باید وفادار مکتب امام (ره) باشند، گفت: بدون شک رهبر معظم انقلاب، بهترین مفسر این مکتب هستند؛ ایشان در یکی از مراسم‌ های ۱۴ خرداد سال‌های گذشته، عقلانیت، معنویت و عدالت را به عنوان ویژگی‌های مکتب امام (ره) تبیین کردند که این سه ویژگی متوازن است و با هم معنا پیدا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به عنوان یک پاسدار باید از این سه ویژگی مکتب امام (ره) توجه کنیم و نباید به سمت دوقطبی های کاذب و آلودگی‌ها حرکت کنیم زیرا خلاف این مکتب است؛ در واقع ما نباید اجازه دهیم چنین دوقطبی‌های کاذب شکل بگیرد و هر جا موارد آسیب‌زا و مضر برای منافع امت، انقلاب و ایران عزیزمان وجود دارد، در مقابلش بایستیم و نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) گوش به فرمان باشیم.

وی در این راستا، افزود: وقتی سپاه در حوزه مقاومت، وظیفه دفاع از مظلوم را بر عهده داشت و در میدان حاضر شد، فرقی میان شیعه و سنی گذاشت؟ حتی فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان گذاشت؟ به عنوان مثال داعشی‌ها در عراق جنایت علیه غیرمسلمانان انجام دادند اما سپاه ایستاد، خون داد، جان داد و شهید داد و دفاع کرد. فرقی میان حماس، جهاد اسلامی و حزب الله نگذاشت و نگفت که آن شیعه یا سنی است یا فرقی میان فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها، یمنی‌ها یا ایرانی‌ها نگذاشت.

قالیباف در این زمینه، ادامه داد: شهید سلیمانی می‌گفت ما با افتخار برای برادران اهل سنت‌مان جان دادیم لذا سپاه یعنی داشتن چنین دیدگاهی؛ بر این اساس در هر محیطی وارد می‌شویم باید با همین نگاه عمل کنیم که این هم بازمی‌گردد به انقلابی و اجتماعی بودن نهاد سپاه و داشتن دغدغه و درد دین، نه وابستگی به فلان قطب قدرت؛ ما فقط از دستور فرمانده معظم کل قوا و امام تبعیت می‌کنیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه سپاه یک فرهنگ، زیست بوم و سبک زندگی است، تصریح کرد: در واقع سپاه یک سازمان اداری نیست و ما نیز یک فرد و انسان سازمانی نیستیم بلکه یک سازمان انسانی و اسلامی هستیم لذا با این دیدگاه یک نهاد هستیم و اساس کارمان برای ایثارگری، فداکاری، مجاهدت و از جان گذشتن بدون مابه‌ازا خواستن است.

قالیباف بیان کرد: بخاطر دارم در سال ۱۳۶۰، جمعی از فرماندهان به محضر امام (ره) رسیدند و شهید حسن باقری مواردی را بیان کرد؛ امام (ره) در این راستا فرمودند " از ازل نام شما در لوح زرین بوده و چه بکشید و چه کشته شوید، پیروز هستید و ای کاش من هم یک پاسدار بودم". بنابراین پاسدار بودن یک توفیق است.

قالیباف با یادآوری آیاتی از قرآن کریم، خاطرنشان کرد: همه باید توجه داشته باشیم که از فرهنگ مذکور، باور و سبک زندگی غافل نشویم و از راه خداوند و مجاهدت دور نشویم و از راه خداوند و مجاهدت دور نشویم زیرا خداوند در سختی ها، نصرت خودش را به مومنان عطا می کند.