به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه سادات مدبرنژاد؛ مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان با بیان این‌که شیوه نامه دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی به استانها ابلاغ شده است، گفت: این جشنواره با هدف طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب، ترویج فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی، استفاده از ظرفیت هنرجویان هنرستان ها در طراحی و دوخت لباس دانش آموزی، توجه به الگوهای بومی و محلی در طراحی و دوخت، تقویت هویت اسلامی و ملی، طراحی و کیفیت بخشی لباس دانش آموزی سالم از طریق الگوهای پوشش همخوان با مولفه های بهداشت و سلامت و .... برگزار می شود.

وی افزود: مخاطبین جشنواره شامل دو گروه هستند که یک گروه دانش آموزی متشکل از تمامی دانش آموزان و هنرجویان علاقمند دبیرستانها و هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش کشور و گروه دوم، گروه آزاد متشکل از تمام اشخاص علاقمند، متخصص و فعال حقیقی در حوزه طراحی و دوخت لباس دانش آموزی است.

مدبرنژاد خاطر نشان کرد: این جشنواره در سه بخش برگزار می شود؛ طراحی و دوخت لباس دخترانه و یا پسرانه ویژه یکی از دوره های آموزشی‌، طراحی و دوخت البسه ورزشی دانش آموزی برای استفاده دانش آموزان در المپیادهای ورزشی و طراحی و دوخت لباس ویژه دانش آموزان سفیر سلامت مدارس.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان ادامه داد: به تمامی آثار گروه دانش آموزی که شرایط و ضوابط شرکت در جشنواره را رعایت کرده باشند لوح تقدیر دبیرخانه جشنواره اهدا خواهد شد و تمامی آثار دانش آموزی منتخب از دیدگاه مردم و نیز برگزیدگان بخش آزاد به نمایشگاه جشنواره راه خواهند یافت و لوح تقدیر دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: ۲۴ اثر برگزیده کمیته داوری در گروه آزاد و نیز ۲۴ اثر برگزیده بخش دانش آموزی (از دیدگاه مردم) به تناسب جوایز نفیس به همراه لوح جشنواره اهدا و آثار برگزیده جشنواره در بخش دانش آموزی و آزاد از حمایت حق مالکیت معنوس برخوردار خواهند شد و به سایر شرکت کنندگان ثبت نام شده در جشنواره نیز گواهی حضور اعطا خواهد شد.

مدبرنژاد گفت: علاقه مندان برای شرکت در جشنواره جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط و نحوه ارسال آثار آن می‌توانند ضمن مطالعه شیوه نامه جشنواره مذکور به کانال شاد به آدرس @Sc_festival مراجعه در صورت نیاز با دبیرخانه جشنواره مستقر در استان قم به ۰۲۵۳۲۹۳۶۵۱۹ تماس حاصل کنند.