امضای تفاهمنامه ایران و گرجستان و پیشنهاد شورای همکاری تمدنهای باستانی

حجتالله ایوبی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت بازنگری صادقانه در عملکرد مدیریتی کشور گفت: ما مدیران عادت کردهایم بیشتر از آنکه از سوی مردم نقد شویم، خودمان از خودمان تعریف کنیم، در حالی که اولین گام پیشرفت این است که بدانیم کجا موفق بودهایم و کجا نه، کجا باید بهتر عمل میکردیم و کجا کوتاهی داشتهایم.
وی با اشاره به تجربههای مدیریتی و فرهنگی خود در داخل و خارج از کشور افزود: در دوران مأموریت فرهنگی در فرانسه، بهروشنی دیدم که آنچه یک کشور را سرپا نگه میدارد، نه هیاهو و تبلیغات، بلکه کار بیادعا و مستمر گروهی از پژوهشگران و اندیشمندان است که سالها بدون دیدهشدن، مطالعه میکنند و مینویسند.
ایوبی با یادآوری بازدید از یکی از کتابخانههای معتبر فرانسه اظهار کرد: تصور عمومی این است که پیشرفت غرب حاصل ظواهر پرزرقوبرق است، اما واقعیت این است که اگر امروز کشوری دیده میشود، به دلیل تلاش نسلی از انسانهای متعهد است که پشت میزهای پژوهش نشستهاند و بیوقفه کار کردهاند..
مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: افتخاراتی که امروز در سطح جهانی، از جمله در یونسکو، به نام ایران ثبت میشود، حاصل دههها و حتی یک قرن تلاش خاموش پژوهشگران است؛ افرادی که بدون چشمداشت مالی و بدون انتظار دیدهشدن، برای حفظ و احیای میراث تمدنی ایران کوشیدهاند.
پیشنهاد ایجاد شورای همکاری دانشگاههای تمدنهای باستانی
در این هفته همچنین نشست رسمی «مجمع تمدنهای باستانی» با سخنرانی سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایران و سایر وزرای حاضر در آتن برگزار شد.
وی با ابراز قدردانی از دولت و ملت یونان و بهویژه وزیر فرهنگ این کشور، آتن را «یکی از کانونهای زایش فلسفه، زیبایی و میراثبشری» و یکی از مناسبترین مکانها برای گفتوگو درباره مسئولیت تاریخی تمدنهای کهن دانست.
صالحیامیری در تبیین وضعیت جهان معاصر، بر چالشهای اخلاقی و فرهنگی گستردهای که بر حیات اجتماعی و علمی بشر سایه افکنده تاکید کرد و گفت: شتاب تحولات فناوری و تشدید رقابتهای جهانی، بیش از هر زمان ما را به بازگشت به مبانی اخلاق، خرد و مسئولیت تمدنی فرامیخواند؛ میراثی که از افلاطون و ارسطو تا سهروردی، مولوی و حافظ در پیام مشترک آن تاکید شده است: هر دانشی بدون اخلاق ناقص و حتی خطرناک است.
وی این پیوند دیرینه میان حکمت یونانی و خرد ایرانی-اسلامی را «سرمایهای بیبدیل برای ساماندهی زیست انسانی در عصر آشوبهای اخلاقی» دانست و افزود که جهان امروز نیازمند احیای این بنیانهای فکری است.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه، تصویری روشن و نگرانکننده از تهدیدهای کنونی علیه میراثفرهنگی ارائه کرد و گفت: قاچاق سازمانیافته اموال فرهنگی، تخریب ناشی از تغییرات اقلیمی، توسعه نامتوازن، جعل دیجیتال و تولید محتوای تاریخی بیپایه توسط هوش مصنوعی، همگی امنیت میراث مشترک بشریت را نشانه گرفتهاند.
برنامههای پژوهشکده ابنیه و بافت در هفته پژوهش اعلام شد
نشستهای تخصصی پژوهشکده ابنیه و بافت با موضوعات «روششناسی مستندنگاری آرایههای معماری ایران؛ مطالعه موردی: بقعه شیخ امینالدین جبرائیل کلخوران» سخنرانان: یاسر حمزوی (عضو هیئتعلمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) و بهروز جلوداریان. با همکاری استان اردبیل در سالن پارسه پژوهشگاه به شکل حضوری و برخط برگزار شد.
نشست «تأملی در کارکرد و ماهیت بنای آبی دور-انتاش بر پایه خوانش معماری» سخنران: مهرزاد پرهیزکاری. با همکاری پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه در سالن پارسه پژوهشگاه به شکل حضوری و برخط برگزار شد.
نشست «الگوهای سکونتگاههای پیرامون باغهای تاریخی در بیرجند و چگونگی تدوین برنامه حفاظت از آنها» با سخنرانی مریم رضائیپور (مدیرگروه باغهای تاریخی). با همکاری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی و پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه بیرجند همراه بود.
موزهای که با عشق بابای مدرسه برای دانشآموزان ساخته شد
در قلب شهر بافق واقع در استان یزد موزهای متفاوت وجود دارد که نه تنها تاریخ آموزش و پرورش را روایت میکند، بلکه گوشهای از زندگی مردم و فرهنگ این دیار را نیز به نمایش میگذارد. این موزه که توسط «بابای مدرسه» پایهگذاری شده، مجموعهای از اشیای قدیمی، لوازم التحریر، دفترهای خاطرات و تصاویر تاریخی را گردآوری کرده است و هر بخش آن داستانی از روزگار دانشآموزان و مدارس این شهر بازگو میکند و آن را «موزه فرهنگ و هنر بافق» نامیده است.
ایران و گرجستان در حوزه گردشگری زمینی تفاهمنامه امضا کردند
در این هفته کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان با هدف توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه اتومبیلرانی و گردشگری زمینی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه با رویکرد تقویت روابط دوستانه و گسترش تعاملات حرفهای میان دو نهاد امضا شد.
تفاهمنامه مشترک ایران و گرجستان، زمینههای متعددی از همکاری مشترک از جمله تسهیل سفرهای زمینی و تردد وسایل نقلیه موتوری میان دو کشور، بهبود و ارتقای ایمنی جادهای، ارائه خدمات متقابل امداد خودروی جادهای و توسعه همکاریهای عملیاتی را در بر میگیرد.
برگزاری رالیهای خودرویی با رویکرد گردشگری، همکاری در حوزه تعمیر و بازسازی کمپر و کاروانها و همچنین صدور اسناد بینالمللی رانندگی و سفر از دیگر موضوعات پیشبینیشده در این سند همکاری است.
این تفاهمنامه به امضای محمدحسین صوفی رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI) و الکساندر لومادزه رئیس فدراسیون اتومبیلرانی گرجستان (GASF) رسید.
ثبتجهانی ابزار وفاق فرهنگی است
سیدرضا صالحیامیری در بیستوششمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور تمامی اعضای شورا و همچنین ارسلان زارع استاندار بوشهر در سالن فجر وزارت میراثفرهنگی برگزار شد، با تشریح سفرهای داخلی و خارجی خود در دو هفته گذشته اظهار کرد: در این مدت سفری به چین داشتم، دو سفر داخلی انجام شد و همچنین یک سفر به آتن صورت گرفت که هر یک دستاوردهای خوبی را بهدنبال داشت.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به مشاهدات خود از روند توسعه در چین افزود: چینیها در حوزههای مختلف، برنامهریزیهای جدی و بلندمدت برای توسعه دارند؛ این در حالی است که سه یا چهار دهه قبل چهره چین بهگونهای دیگر بود، اما امروز چین در حال تبدیلشدن به قدرت اول جهان است و حتی از بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیشی گرفته است.
