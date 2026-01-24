به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر شنبه در نشست کارگروه حفاظت از خاک استان کرمانشاه که با حضور مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: با پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده، هماهنگی و همراهی مطلوبی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب و خاک از جمله جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، آبفا و اداره‌کل محیط زیست در سطح استان ایجاد شده است.

وی با اشاره به اهمیت دشت‌های حاصلخیز استان افزود: این دشت‌ها از ظرفیت‌های مهم استان برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار به شمار می‌روند، اما بهره‌برداری از آن‌ها باید همراه با مراقبت و حفاظت اصولی باشد تا از تخریب منابع پایه جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه با استناد به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی اداره‌کل محیط زیست استان تصریح کرد: منشأ ریزگردهای واردشده به استان داخلی نیست و این پدیده عمدتاً از کانون‌هایی در کشور عراق به کرمانشاه منتقل می‌شود.

نجفی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با اتخاذ تدابیر لازم، آثار منفی اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از ریزگردها را به حداقل برسانند و برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی را به‌صورت جدی دنبال کنند.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم خشکسالی خاطرنشان کرد: برخی مناطق استان از جمله سومار و نفت‌شهر در صورت استمرار شرایط کم‌بارشی، مستعد تبدیل شدن به کانون‌های بالقوه ریزگرد هستند و لازم است اقدامات مؤثری برای حفظ مواد آلی خاک در اراضی کشاورزی این مناطق انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه بر ضرورت پایش مستمر تالاب‌های استان نیز تأکید کرد و گفت: تالاب‌ها باید به‌صورت مداوم توسط دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست و آب منطقه‌ای رصد شوند و گزارش‌های کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های دقیق در اختیار کارگروه قرار گیرد.

در ادامه این نشست، اداره‌کل محیط زیست استان گزارشی جامع درباره منشأ و ماهیت ریزگردهای ورودی به کرمانشاه ارائه کرد و اداره‌کل هواشناسی نیز گزارشی از وضعیت بارش‌ها و مقایسه آن با میانگین بلندمدت استان مطرح کرد.