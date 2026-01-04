  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

صیانت از خاک، شرط تحقق امنیت غذایی پایدار در کرمانشاه

صیانت از خاک، شرط تحقق امنیت غذایی پایدار در کرمانشاه

کرمانشاه - معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با تأکید بر اجرای قانون صیانت از خاک، تخریب و فرسایش خاک را تهدیدی جدی برای امنیت غذایی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر یکشنبه در نشست اجرایی‌سازی قانون صیانت از خاک که با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد، اظهار کرد: قانون حفاظت از خاک که به تصویب هیأت وزیران رسیده، ظرفیت ارزشمندی برای حفاظت اصولی و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک کشور فراهم کرده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد ویژه مدیریت ارشد استان در حوزه حفاظت از منابع آب و خاک افزود: با پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده، هماهنگی و همراهی مناسبی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، آبفا و محیط زیست در سطح استان شکل گرفته است.

وی دشت‌های حاصلخیز کرمانشاه را یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار دانست و تصریح کرد: این دشت‌ها سرمایه‌ای راهبردی هستند که حفاظت و مراقبت از آن‌ها یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

نجفی با بیان اینکه تخریب و فرسایش خاک از تهدیدات جدی امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود، گفت: بهره‌برداری از خاک باید به‌گونه‌ای انجام شود که توان تولید زیستی و اقتصادی اراضی کشاورزی حفظ شده و از فرسایش و جابه‌جایی خاک جلوگیری شود.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در ادامه سوزاندن بقایای کاه و کلش و پسچر مزارع را یکی از عوامل مخرب خاک دانست و افزود: این اقدام باعث تخریب ساختار خاک، کاهش حاصلخیزی دشت‌ها و افت تولید محصولات کشاورزی می‌شود و بر اساس قانون، جرم محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.

کد خبر 6712621

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها