به گزارش خبرنگار مهر، سید اسدالله هاشمی ظهر سه‌شنبه در نشست کمیسیون بررسی وضعیت تالاب‌های استان قزوین اظهار کرد: تالاب‌های استان به‌ویژه الله‌آباد، صالحیه، دریاچه اوان و دریاچه دوبرابر از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی استان هستند که نقش مؤثری در حفظ تنوع زیستی، کنترل سیلاب‌ها، تغذیه آب‌های زیرزمینی و توسعه گردشگری دارند.

وی افزود: در این جلسه، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های عملیاتی احیای تالاب‌ها و همچنین راهکارهای مقابله با سیلاب در حوزه شرقی تالاب الله‌آباد بررسی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست قزوین با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها گفت: بر اساس مصوبات هیأت دولت و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط، استانداران به عنوان رئیس کارگروه تالاب‌های استانی و اداره کل محیط‌زیست به عنوان دبیر و متولی اصلی حفاظت و بهسازی این مناطق شناخته می‌شوند.

هاشمی تصریح کرد: تالاب‌ها بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رامسر (۱۹۷۱) به‌عنوان زیستگاه‌های آبی با ارزش جهانی شناخته می‌شوند که علاوه بر اهمیت اکولوژیکی، دارای کارکردهای پژوهشی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی نیز هستند. وی افزود: در حال حاضر چهار تالاب اصلی در استان قزوین به‌صورت رسمی شناسایی و ثبت شده است.

مدیرکل محیط‌زیست قزوین در تشریح وضعیت تالاب اوان گفت: این تالاب به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری و ماهیگیری کشور شناخته می‌شود و جوامع محلی در قالب طرح‌های گردشگری و صیادی، از آن بهره‌برداری می‌کنند. با این حال، ورود سیلاب‌های فصلی در سال‌های اخیر تهدیدی جدی برای پایداری این تالاب محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته عملیات لایروبی، خاک‌برداری و ایجاد شبکه‌های کنترل فرسایش در محدوده تالاب اوان انجام شده تا از ورود رسوبات و گل‌ولای به بدنه تالاب جلوگیری شود. همچنین نصب دوربین‌های حفاظتی برای پایش وضعیت تالاب و کنترل شکار غیرمجاز از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هاشمی در خصوص تالاب صالحیه و الله‌آباد نیز گفت: این مناطق در مرز مشترک استان‌های قزوین، البرز و تهران قرار دارند و احیای آن‌ها بدون همکاری استان‌های همجوار امکان‌پذیر نیست. طرحی نیز با محوریت دانشگاه تهران و با همکاری اداره‌کل محیط‌زیست البرز در دست بررسی است که می‌تواند به بازگرداندن حیات به این تالاب‌ها کمک کند.

وی تأکید کرد: برای حفظ این زیست‌بوم‌ها، مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم تالاب، ساماندهی گردشگری، تثبیت خاک، مدیریت سیلاب و تعامل با جوامع محلی باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.

هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایری و میراث فرهنگی، در اجرای طرح‌های مشترک حفاظت از تالاب‌ها مشارکت فعال داشته باشند تا شاهد پایداری زیست‌محیطی و بهره‌برداری پایدار از این منابع طبیعی ارزشمند باشیم.