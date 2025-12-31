نجفی: کرمانشاه پیشتاز کشور در صیانت از خاک و منابع آب است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح چهارشنبه در نشست اجرایی‌سازی قانون صیانت از خاک که با حضور مدیران عضو دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای دشت‌های حاصلخیز استان کرمانشاه اظهار کرد: این دشت‌ها ظرفیت بسیار مناسبی برای دستیابی به امنیت غذایی پایدار دارند، اما بهره‌برداری از آن‌ها باید مبتنی بر الگوی کشت علمی و متناسب با شرایط اقلیمی باشد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به قانون حفاظت از خاک مصوب هیئت وزیران افزود: این قانون یکی از قوانین بسیار خوب و اثرگذار کشور است که در چارچوب آن، ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور معاونان و نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این ستاد ملی گام‌های مؤثری در زمینه ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای انجام اقدامات لازم در سطح ملی و منطقه‌ای و همچنین حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور برداشته است.

نجفی با اشاره به نگاه ویژه مدیریت ارشد استان کرمانشاه به حفاظت از منابع آبی و خاکی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، هماهنگی و همراهی بسیار مناسبی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب و خاک از جمله جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب و اداره‌کل محیط زیست استان شکل گرفته است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی وزارت کشور، استان کرمانشاه با انسداد بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ حلقه چاه غیرمجاز، موفق‌ترین استان کشور در این حوزه بوده و همزمان برنامه‌هایی نظیر نصب کنتورهای هوشمند، تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تدوین الگوی کشت مناسب با جدیت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: انسداد این چاه‌های غیرمجاز موجب افزایش آبدهی سراب‌ها و چاه‌های مجاز شده و این اقدامات با استقبال و اقبال گسترده مردم نیز روبه‌رو بوده است که نشان‌دهنده اثرگذاری سیاست‌های حفاظتی در حوزه آب و خاک استان است.

نجفی در پایان تأکید کرد: صیانت از خاک و منابع آبی، زیربنای توسعه پایدار و امنیت غذایی استان است و این مسیر با همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد یافت.