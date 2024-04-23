عملیات «وعده صادق» پاسخی عبرت آموز به رژیم صهیونیستی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت سپاه صاحب الزمان (عج) شهرستان دیلم ضمن تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تقدیر از زحمات فرماندهی، پرسنل و بسیجیان در تمامی عرصه‌های مختلف در سطح شهرستان اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی متعهد، مردمی و برخاسته از ملت غیور ایران بوده که بنیانگذار انقلاب اسلامی، فرمان تشکیل این نهاد مکتبی را در دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ در نخستین روزهای طلوع خورشید انقلاب اسلامی را صادر کردند تا پشتوانه‌ای محکم برای انقلاب اسلامی باشد.

فرماندار دیلم گفت: امنیت کنونی کشور مرهون فداکاری همه مردم ایران اسلامی و غیور مردان نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و به ویژه سپاه پاسداران است.

وی افزود: همانطور که در عملیات پیروزمندانه وعده صادق مشاهده شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح، پاسخی قاطعانه، تنبیهی سخت و عبرت آموز به رژیم منحوس صهیونیستی داد.

در این دیدار فرماندهی و جانشین فراجا شهرستان، رئیس بنیاد شهید و ۲ تن از ایثارگران و خانواده شهدا حضور داشتند.