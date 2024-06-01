به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا گودرزی پیش از ظهر شنبه در نشست کارگروه آرد و نان استان مرکزی گفت: در گذشته چنانچه سهمیه‌ای به نانوایان تعلق می‌گرفت بر اساس چانه زنی و صحبت بود اما اکنون این سهمیه بر اساس نان پخته شده و تحویلی صورت می‌گیرد و هیچکس در کشور دخل و تصرفی در کاهش یا افرایش این سهمیه خارج از ضوابط را ندارد.

مدبر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: عمده دلیل کسر سهمیه عدم پخت نان از سوی نانوایان است که ۹۵ درصد در کمبود سهمیه تأثیر دارد و در صورتی که آرد به نان تبدیل نشود این سهمیه بر اساس قوانین طرح کاهش پیدا می‌کند.

گودرزی بیان کرد: چنانچه اشکالی هم در این طرح و سامانه باشد، اما چارچوب کلی آن درست است و اشکالات باقی مانده ظریف کاری است.

وی تاکید کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان یکی از طرح‌های مهم دولت است که با هدف شفافیت ایجاد شده و شفافیت موضوعی نیست که دولتی به آن تمایل داشته و دولتی نداشته باشد، بلکه اصلی ترین مسیر برای رفع فسادهای احتمالی است.

گودرزی با بیان اینکه فاصله زیاد قیمتی به صورت تقریبی ۲۰ برابری بین آرد دولتی و آرد آزاد وجود دارد، گفت: اکنون ۲ سال از اجرای این طرح می‌گذرد و اصلی ترین منطق طرح این است که نانوا به ازای نانی که پخت می‌کند آرد تحویل می‌گیرد.

وی افزود: اگر نانوایی گلایه از کاهش سهمیه دارد جوابش را باید از خودش جستجو کند چراکه کسی دخل و تصرفی در این سهمیه ندارد.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: نانوایانی که سهمیه آنها رو به افزایش است بیشتر از نانوایان است که سهمیه آنها کاهش می‌یابد.

وی افزود: بار دیگر به انواع مختلف، شهرستان‌های استان باید جلسه توجیهی برای نانوایی‌ها برگزار و اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

گودرزی عنوان کرد: با توجه به اینکه در نیمه اول سال ممکن است مصرف نان افزایش داشته باشد که در این راستا مقرر شد فرمانداری‌ها بررسی‌ها را انجام و در صورت نیاز به استان اعلام کنند تا در صورت نیاز برای یک مرحله سهمیه بیشتری به شهرستان‌ها تعلق گیرد.

وی اظهار کرد: هر نانوا که اعتقاد بر کسر سهمیه غیرمنصفانه دارد، می‌توانند مراجعه کنند تا با بررسی سامانه نانینو علت کسر سهمیه مشخص شود.

گودرزی تاکید کرد: در استان بالغ بر هزار و ۶۰۰ نانوایی آرد نوع یک را دریافت می‌کنند.

تخصیص سهمیه آرد به عملکرد واحد خبازی بستگی دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز گفت: سیاست نظام و دولت، ساماندهی آرد و نان در کشور بوده و استان نیز مکلف به تبعیت کشور است که خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته استان مرکزی به عنوان الگو و به نحو احسن در کشور این مهم را پیگیری کرده است.

سعید ملااسماعیلی با بیان اینکه در هر طرحی که اجرا می‌شود ایراداتی وجود دارد، گفت: در گذشته ایرادات زیادی در توزیع آرد وجود داشت که کشفیات زیادی نیز در این حوزه صورت می‌گرفت، اما در طرحی که به تازگی در خصوص توزیع آرد اجرا می‌شود شاید خطاهایی در اوایل طرح وجود داشت اما اکنون اجرای طرح به گونه‌ای پیش رفته که تخصیص سهمیه آرد به هر واحد خبازی به عملکرد آن واحد بستگی دارد.

ملااسماعیلی بیان کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح‌های ملی در کشور و استان آغاز شد که البته منافع برخی افراد را به خطر انداخت.

وی گفت: در این طرح سامانه به صورت هوشمند عمل کرده و در صورتی که تمام آرد تحویلی به نان تبدیل نشود سهمیه آرد کاهش خواهد داشت هر چند تخلفاتی صورت می‌گیرد اما با توجه به اینکه این طرح مورد تاکید دولت و نظام است، باید اجرایی شود.