زاکانی: بیان هنرمندانه، اهداف نظام سلطه را به شکست می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه «دوازدهمین دوره دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران» با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اهالی هنر در مجموعه کوشک باغ هنر برگزار شد.

شهردار تهران در ابتدای آیین با تقدیر از عوامل برگزار کننده رویداد گفت: همراهی مجموعه وزارت ارشاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران باعث شد پس از ۸ سال وقفه دوازدهمین دوره دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران برگزار شود.

وی افزود: هنر، زبانی ماندگار است که به وسیله آن می‌توان مفاهیم مهم را برای سده‌ها در تاریخ ثبت کرد. با زبان هنر می‌توان با جامعه صحبت کرد و امید آفرید.

شهردار تهران با اشاره به نقش هنر در عرصه بین‌الملل گفت: ملت ایران همواره تحت ستم نظام سلطه در دنیا بوده است، در برابر این دشمنی بیان هنرمندانه واقعیت‌های دنیا و مظلومیت مردم ایران توسط هنرمندان می‌تواند در شکست اهداف نظام سلطه اثرگذار باشد.

زاکانی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری به دنبال ایجاد هویتی فرهنگی برای تهران است و برگزاری رویدادهایی مانند این دوسالانه در تحقق این هدف کمک می‌کند. امیدواریم در آینده شاهد تداوم بی‌وقفه این رویداد و بهره‌مندی هرچه بیشتر جامعه هنری از آن باشیم.