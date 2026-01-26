به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح و بهره برداری مجموعه ورزشی شهرک ولفجر و ۱۲ پروژه عمرانی، ترافیکی خدمات شهری شهرداری منطقه ۳ تهران صبح امروز برگزار شد.
حمید جوانی، شهردار منطقه ۳ تهران، از بهرهبرداری ۱۳ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در این منطقه خبر داد و گفت: امروز ۱۳ پروژه را به بهرهبرداری میرسانیم که یکی از مهمترین آنها با محوریت زمین ورزشی شهرک فجر اجرا شده است.
وی با اشاره به پیشینه این شهرک اظهار کرد: شهرک فجر یکی از محلههایی است که در دوران جنگ تحمیلی آسیبهای جدی را متحمل شد و تلاش ما در مدیریت شهری این بوده که با نگاه اجتماعی و فرهنگی، مجموعهای ورزشی و مناسب برای خانوادههای معظم شهدا و شهروندان این محدوده ایجاد کنیم. بر همین اساس، پروژه زمین ورزشی شهرک فجر بهعنوان پروژه محوری، همزمان با ۱۳ پروژه دیگر افتتاح خواهد شد.
شهردار منطقه ۳ تهران با قدردانی از حمایتهای مدیریت شهری افزود: تحقق این پروژهها بدون حمایتها و کمکهای حوزه معاونت عمران شهرداری تهران امکانپذیر نبود و بخش قابل توجهی از اقدامات انجامشده، با پشتیبانی این معاونت به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
جوانی با تشریح جزئیات پروژههای افتتاحشده گفت: این ۱۳ پروژه طیف متنوعی از اقدامات عمرانی و خدماتی را در بر میگیرد. از جمله این اقدامات میتوان به استفاده از آب خام برای آبیاری فضای سبز اشاره کرد که سالهاست در منطقه اجرا میشود و امروز در همین راستا، پنج مخزن آبهای سطحی احداث و به بهرهبرداری میرسد. همچنین تصفیهخانههایی که برای استفاده بهینه از آبهای سطحی طراحی شدهاند، امروز وارد مدار بهرهبرداری خواهند شد.
وی ادامه داد: در حوزه بهسازی منظر شهری نیز اقدامات مهمی انجام شده است؛ از جمله احداث ساختمان گل و گیاه که نقش مؤثری در ساماندهی فضای سبز منطقه دارد. همچنین حدود ۱۴ کیلومتر جدولگذاری و ساماندهی جویها در خیابان ولیعصر انجام شده که تأثیر قابل توجهی در ارتقای سیما و منظر شهری این محور مهم داشته است.
شهردار منطقه ۳ تهران با اشاره به پروژههای بازآفرینی معابر گفت: خیابان گاندی بهصورت کامل و از صفر تا صد بازسازی شده و اکنون با استانداردهای جدید شهری در اختیار شهروندان قرار گرفته است. علاوه بر این، چندین پروژه عمرانی و خدماتی دیگر نیز همزمان با این طرحها امروز در منطقه به مردم تحویل داده میشود.
جوانی در پایان تأکید کرد: هدف مدیریت شهری در منطقه ۳، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، توجه به محلههای دارای پیشینه ایثار و مقاومت، و توسعه متوازن زیرساختهای شهری است و بهرهبرداری از این ۱۳ پروژه گام مهمی در تحقق این رویکرد به شمار میرود.
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