شهرداری تهران با اجرای پویش «سلام به آینده» به استقبال مهر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امیری، مدیرکل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران اظهارکرد: در آستانه بازگشایی مدارس و با توجه به دغدغههای خانوادهها ازجمله ثبتنام دانشآموزان، تأمین سرویس، انتخاب مدرسه مناسب و موضوع ترافیک شهری، شهرداری تهران برنامههای متنوعی را برای مدیریت این مقطع زمانی و ایجاد تجربهای مثبت برای شهروندان تدارک دیده است.
وی با تأکید بر اهمیت توجه مدیریت شهری به مناسبتهای فرهنگی و اجتماعی از جمله آغاز سال تحصیلی، گفت: چند سالی است که در سطح شهر و مدارس با همکاری آموزش و پرورش و سایر دستگاهها برنامهریزیهای متنوعی انجام دادهایم تا شور، نشاط و شوق اجتماعی را به جامعه تزریق کنیم.
امیری افزود: امسال اداره کل آموزشهای شهروندی بهعنوان دبیرخانه استقبال از مهر که مصوب شورای اسلامی شهر تهران هست، انتخاب شده و بر همین اساس وظیفه برنامهریزی و هماهنگیهای لازم برای اجرای مجموعهای از برنامهها را در سطح شهر بر عهده دارد.
به گفته وی ستاد مرکزی استقبال از مهر با حضور معاونتهای حملونقل و ترافیک، خدمات شهری، آموزش و پرورش، پلیس راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت علوم و دیگر واحدهای شهرداری تشکیل شده و دستورالعملهای لازم با امضای معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده است.
برگزاری پویش سلام به آینده
مدیرکل آموزشهای شهروندی خاطرنشان کرد: پویش امسال با عنوان سلام به آینده برگزار میشود. با توجه به شرایط اجتماعی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و شهادت ۲۶ دانشآموز در این حوادث، برنامههای ویژهای برای این شهیدان و مدارس محل تحصیل آنان پیشبینی شده است.
امیری بازه زمانی اجرای برنامهها را از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر اعلام کرد و افزود: هرچند اقدامات شهرداری از ابتدای تابستان آغاز شد، اما بهطور مشخص در این بازه زمانی برنامههای فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و خدمات شهری دنبال خواهد شد. بر همین اساس؛ با ابلاغ شیوهنامه بهسازی و تجهیز مدارس توسط اداره کل آموزشهای شهروندی، فعالیتهای عمرانی و خدماتی از ماههای گذشته در مناطق آغاز شده است.
برگزاری جشنهای طلیعه مهر در ۳۰۰ مدرسه
وی یکی از مهمترین برنامههای امسال را برگزاری جشنهای طلیعه مهر عنوان کرد و گفت: پیشبینی کردهایم در حدود ۳۰۰ مدرسه شهر تهران جشن آغاز سال تحصیلی برگزار شود؛ هم برای دانشآموزان پایه اول و هم سایر پایهها. هماهنگیهای لازم با آموزش و پرورش انجام شده و این جشنها همزمان با ورود دانشآموزان به مدارس در مناطق ۲۲ گانه اجرا خواهد شد.
اجرای برنامههای ویژه برای شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲ روزه
امیری افزود: در مدارسی که شهیدان دانشآموز جنگ ۱۲ روزه حضور داشتهاند، برنامههای ویژهای در نظر گرفتهایم؛ ازجمله دعوت از خانوادهها و بستگان شهیدان، نواخته شدن زنگ مدرسه توسط آنان، طراحی یادمان و دفتر یادبود در مدرسه و همچنین اختصاص میز و صندلی ویژه با عکس و گل برای گرامیداشت یاد و خاطره این عزیزان.
وی همچنین از اجرای برنامهای با عنوان «نشان جاودان» خبر داد و توضیح داد: این نشان بهعنوان یادمانی از تصاویر شهدای دانشآموز در مدارس نصب خواهد شد تا یاد این دانشآموزان همواره زنده بماند.
برگزاری جشن خانوادگی در مدرسه دارالفنون؛ ۵ شب
وی با اشاره به برگزاری جشن خانوادگی گفت: یکی از برنامههای شاخص ما برگزاری جشن خانوادگی در مدرسه دارالفنون است که طی پنج شب با حضور دانشآموزان نخبه، دانشآموزان مدارس استثنایی، شهرداران مدارس، معلمان نمونه و خانوادههایشان برگزار خواهد شد.
امیری افزود: در جلسه شورای مدیران معاونت اجتماعی، تمام بخشهای شهرداری موظف شدهاند در حوزههای مرتبط با مدارس و دانشگاهها برنامههای ویژهای اجرا کنند. از جمله مرکز فعالیتهای دینی در مدارس آرمان، اداره کل سلامت در مدارس با نیازهای ویژه، اداره کل مطالعات در دانشگاهها و همچنین سازمان خدمات اجتماعی برای کودکان کار و خیابان در مدارس خاص.
اجرای مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در برنامه شکوه جاودان
وی ادامه داد: برنامه دیگری با عنوان «شکوه جاودان» شامل اجرای مراسم اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران و خوانش سرود جمهوری اسلامی ایران و سرود «ای ایران» در مدارس برگزار خواهد شد.
برگزاری تورهای گردشگری در برنامه سلام تهران برای دانشجویان جدیدالورود
مدیرکل آموزشهای شهروندی با اشاره به برنامههای ویژه برای دانشجویان جدیدالورود گفت: با همکاری ستاد گردشگری، برنامه سلام تهران شامل برگزاری تورهای گردشگری و حتی پیادهروی برای دانشجویان سال اولی اجرا خواهد شد. در حوزههای علمیه نیز برنامههای مشابهی با همکاری مرکز فعالیتهای دینی برگزار میشود.
اجرای طرح شوق مهر با همکاری پلیس راهور و سازمان حملونقل و ترافیک
او همچنین به طرح شوق مهر اشاره کرد و گفت: این برنامه با همکاری پلیس راهور و سازمان حملونقل و ترافیک در چهارراههای اصلی شهر اجرا خواهد شد. همکاران ما همزمان با چراغ قرمز با گل و شیرینی روز اول مهر را به دانشآموزان، خانوادهها و سایر شهروندان تبریک میگویند تا با ایجاد لحظاتی شاد، تابآوری اجتماعی افزایش یابد.
به صدا در آمدن زنگ مهر با حضور شهردار تهران
امیری خاطرنشان کرد: زنگ مهر نیز در سطح مدارس با حضور شهردار تهران، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر در مدارس مختلف مناطق ۲۲ گانه به صدا درخواهد آمد.
اجرای طرح نقش مهر با همکاری سازمان زیباسازی
وی درباره اقدامات زیباسازی شهر گفت: با همکاری سازمان زیباسازی، طرح نقش مهر شامل رنگآمیزی جداره بیرونی نزدیک به ۶۰ مدرسه اجرا میشود.
برگزاری برنامه نسیم مهربانی برای سومین سال متوالی
مدیرکل آموزشهای شهروندی افزود: برنامه نسیم مهربانی برای سومین سال متوالی برگزار خواهد شد که طی آن نوشتافزار با همکاری خیرین، انجمنها و مؤسسات خیریه جمعآوری و میان دانشآموزان نیازمند توزیع میشود. امسال رونمایی این طرح در منطقه ۹ و برج آزادی انجام خواهد شد.
به گفته امیری، پویش سلام به آینده در قالب تبلیغات محیطی با همکاری سازمان زیباسازی و فضای مجازی دنبال میشود و دورههای آموزشی برای دانشآموزان با همکاری واحدهای مختلف شهرداری در نظر گرفته شده است. ایستگاههای ورزشی با همکاری سازمان ورزش و طرح «سینما مدرسه» برای نمایش فیلمهای کودک و نوجوان نیز در مدارس برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به همزمانی هفته دفاع مقدس و آغاز مهرماه گفت: در این ایام دو برنامه ویژه اجرا میشود؛ نخست نصب یادمان شهدای دانشآموز تحت عنوان نشان جاودان در مدارس و دوم دیدار با خانوادههای دانشآموزان شهید.
توزیع نوشتافزار میان خانوادههای کمبرخوردار
امیری خاطرنشان کرد: سازمان خدمات اجتماعی شهرداری نیز علاوه بر برگزاری جشن در مدارس خاص، توزیع نوشتافزار میان خانوادههای کمبرخوردار و کودکان کار و خیابان را بر عهده دارد.
وی گفت: در مناطق ۲۲ گانه ستاد استقبال از مهر با حضور شهرداران مناطق و معاونین آنان تشکیل شده و برنامههایی که در سطح کلان پیشبینی شده بود، بهصورت جزئی در سطح منطقه اجرایی میشود.
حمل و نقل عمومی رایگان برای محصلان در هفته ابتدایی مهر
امیری با اشاره به اقدامات معاونتهای عضو این ستاد افزود: در حوزه حملونقل و ترافیک موضوعاتی مانند شناورسازی ساعت کار ادارات، سازمانها و دستگاههای لشکری و کشوری، اصلاح معابر، خطکشی عابر پیاده، همسطحسازی تقاطعها و اصلاح تابلوها مورد بررسی و یا اجرا شده است. همچنین حملونقل عمومی در هفته اول مهر برای دانشآموزان و دانشجویان رایگان خواهد بود.
مدیرکل آموزشهای شهروندی ادامه داد: در حوزه خدمات شهری نیز سازمان مدیریت پسماند برنامههای ویژهای را برای نظافت معابر، تخلیه سطلهای زباله، توزیع مخازن در مدارس منتخب و اجرای برنامههای آموزشی در سطح مدارس پیشبینی کرده است. همچنین بازپیرایی فضای سبز در سطح شهر و اقدامات سازمان زیباسازی در زمینه تبلیغات شهری و رنگآمیزی جدارههای مدارس در حال انجام است.
وی با اشاره به سایر برنامهها گفت: سازمان آتشنشانی آمادگی لازم را برای برگزاری دورههای آموزشی و مانورهای ایمنی در مدارس دارد. همچنین در حوزه حملونقل و ترافیک، برنامههای گسترده دیگری طراحی شده است. بهشت زهرا (س) نیز برنامه ویژهای را برای بزرگداشت دانشآموزان شهید و خانوادههای آنان در یکی از قطعات خود برگزار خواهد کرد.
