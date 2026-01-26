به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش ازظهر دوشنبه در اجتماع حوزویان و اقشار مختلف مردم قم که در مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد، اظهار کرد: در جریان حوادث اخیر، بسیاری از مراکز مذهبی و دینی به آتش کشیده شد و هفت طلبه به شهادت رسیدند.



وی گفت: حوزویان لباس دین بر تن دارند و تا آخرین قطره خون پای دین اسلام ایستاده‌اند.



وی افزود: سربازان و عوامل رژیم صهیونیستی و ترامپ قرآن کریم را در برخی مساجد به آتش کشیدند و البته این افراد در برابر اقیانوس ملت بزرگ ایران ناچیز هستند و ما اگر در صحنه نباشیم، دشمنان اسلام هر نشانه‌ای از دین را از بین خواهند برد، اما ما تا آخر در میدان خواهیم بود.



عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: آنچه در این ایام ث در اغتشاشات رخ داد، اقدامی علیه مردم بود و در میان ۲ هزار و ۴۲۷ شهید، تعدادی کودک نیز حضور داشتند.



وی گفت: در این حوادث، بانک‌ها، اتوبوس‌ها، مدارس، پاسگاه‌ها، مراکز بسیج، ده‌ها واحد مسکونی خصوصی، فروشگاه‌های محلی و جایگاه‌های سوخت به آتش کشیده شد و این اقدامات مصداق افساد فی‌الارض است.



وی افزود: اغتشاشگران همچنین ۲ هزار و ۲۲۱ خودرو و تجهیزات متعلق به بسیج و فراجا و ۴۱۴ ساختمان دولتی را تخریب کردند و این تحرکات یک کودتای شکست‌خورده علیه نظام اسلامی بود که در کمتر از ۴۸ ساعت به شکست انجامید و دشمنان بار دیگر شعبان بی‌مخ‌های کودتای ۲۸ مردادماه را به میدان آوردند، اما نوه‌اش رضاخان قلدر آرزوی خود را به گور خواهد برد.



آیت‌الله خاتمی گفت: لیدرهای اغتشاشات چهار عنوان فقهی مجرمانه دارند و این افراد محارب فقهی هستند و اقدامات جنایتکارانه آنان در حکم محاربه است و عناوین باغی، مفسد فی‌الارض و قاتل نیز بر آن‌ها صدق می‌کند و حوزویان و آحاد ملت ایران خواهان مجازات لیدرهای اغتشاشات هستند.



وی افزود: رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده است که با مسببان این حوادث قاطعانه برخورد خواهد شد و مردم نیز منتظر تحقق این وعده هستند.



وی ادامه داد: گروه دیگری که در این اغتشاشات حضور داشتند، فریب‌خوردگان بودند و از مسئولان قوه قضائیه می‌خواهیم با این افراد نیز برخورد عبرت‌آموز صورت گیرد تا دیگر شاهد حضور آنان در اغتشاشات نباشیم.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن رهبر معظم انقلاب بود و ترامپ جنایت‌پیشه گفته ملت ایران باید به فکر رهبری دیگر باشند و ما نیز به مردم آمریکا می گوییم این رئیس‌جمهور قلدر مایه آبروریزی برای شما است و باید به فکر رئیس‌جمهور دیگری باشید.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب تنها یک رهبر سیاسی نیست، بلکه جانشین حضرت حجت است و امروز همگان شعار می‌دهند ما همه سرباز توایم خامنه‌ای گوش به فرمان توییم خامنه ای.



وی عنوان کرد: برخی افراد که هنوز گوششان به حرف حساب بدهکار نیست، سخن از نصیحت مصلحان به میان می‌آورند و اگر نمی‌توانند تغییر ایجاد کنند، دست‌کم مانع نشوند.



آیت‌الله خاتمی تصریح کرد: برخی حرف ترامپ را تکرار می‌کنند یا می‌نویسند که مسئولان نظام استبداد دینی دارند، در حالی که چنین نیست و بیانیه‌های برخی جریان‌ها بسیار بی‌ادبانه است و سخنان آنان در جهت حمایت ترامپ و نتانیاهو است.



وی گفت: باید آمادگی دائمی داشته باشیم، زیرا این امر مورد تأکید قرآن کریم است و اطاعت از رهبری و حفظ وحدت جامعه بسیار مهم است و باید مراقب تفرقه‌افکنان در فضای مجازی بود.



امام جمعه موقت تهران افزود: ترامپ اخیراً گفته است چون صلح‌های زیادی ایجاد کرده‌ام، خدا هم باید از من تشکر کند و دیدیم در آمریکا پلیس، پرستاری را کشته و ترامپ از این اقدام حمایت کرده است.



وی افزود: قلدران و حاکمان در اوج قدرت به زیر افتاده‌اند و این وعده الهی است و ۴۷ سال است که دست عنایت خدا انقلاب را حفظ کرده و باز هم خدا کمک خواهد کرد و دست عنایت الهی با ملت ایران است.



وی در پایان گفت: حوزویان کانون‌های غیرت دینی هستند و امروز آتش زدن مسجد و قرآن در کشور قابل تحمل نیست.