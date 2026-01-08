تغییر رویکرد کمیته امداد به سمت حمایت هوشمند و نیازمحور

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زارع‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد، در آئین ملی بزرگداشت مقام مددکار با تأکید بر لزوم اثربخشی واقعی خدمات حمایتی، گفت: ارائه خدمات حمایتی زمانی مؤثر خواهد بود که بر پایه برنامه‌ریزی، داده‌های دقیق و نگاه راهبردی شکل بگیرد و این موضوع در برنامه هفتم توسعه به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی کمیته امداد در سال جاری، عبور از رویکرد تقاضامحور و حرکت به سمت رویکرد نیاز محوراست.

معاون برنامه‌ریزی و بودجه کمیته امداد با اشاره به هوشمندسازی خدمات حمایتی گفت: امروز ادعای حکمرانی داده داریم و این ادعا زمانی محقق می‌شود که اطلاعات مددجویان به‌صورت دقیق، کامل و به‌روز در سامانه‌ها ثبت شود.

زارع‌زاده با انتقاد از بروکراسی اداری تأکید کرد: دریافت مدارک زائد از مددجویان به هیچ عنوان قابل قبول نیست. وقتی اطلاعات قابل استعلام است، مطالبه مدرک، تخلف از دستورالعمل‌ها ست.

وی در پایان با اشاره به نقش فناوری و هوش مصنوعی گفت: استفاده از وب‌سرویس‌ها، سامانه‌های هوشمند و ابزارهای نوین، هم کار مردم را راحت‌تر می‌کند و هم بار کاری همکاران ما را کاهش می‌دهد.