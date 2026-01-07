به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد که به صورت ویدئو کنفرانس در رویداد ملی گرامیداشت مقام مددکار سخن می‌گفت، با قدردانی از تلاش مددکاران سراسر کشور، این مراسم را اقدامی ارزشمند در پاسداشت جایگاه خطیر مددکاری دانست و افزود: این گردهمایی با حضور مددکاران عزیز از سراسر کشور برگزار شد و امیدواریم نتایج پربرکتی برای مجموعه کمیته امداد داشته باشد.

بختیاری ادامه داد: ما در آستانه هزار و پانصدمین سال بعثت پیامبر اعظم (ص) قرار داریم و این ایام، فرصت مغتنمی برای بازخوانی مأموریت‌های انسانی، اجتماعی و دینی ماست؛ مأموریتی که مددکاران کمیته امداد در خط مقدم آن قرار دارند.

وی با تأکید بر جایگاه والای مددکاری از منظر آموزه‌های دینی اظهار کرد: هرچه بخواهیم درباره ارزش و اهمیت مددکاری سخن بگوییم، باز هم حق مطلب ادا نخواهد شد. حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در گفتار، رفتار و سیره عملی خود، خدمت به محرومان را یکی از بزرگ‌ترین افتخارات می‌دانست و این موضوع در نامه‌ها و خطبه‌های آن حضرت نمایان است.

وی در ادامه با اشاره به نگاه انسانی اسلام به نیازمندان گفت: پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند کسی که صدای استغاثه انسانی را بشنود و به کمک او نشتابد، نمی‌تواند خود را مسلمان بداند. این نگاه، مرزهای کمک‌رسانی را فراتر از دین، مذهب و قومیت می‌برد و انسان را محور قرار می‌دهد.

بختیاری با اشاره به نقش محوری مددکاران در تقویت سرمایه اجتماعی، گفت: گزارش، تشخیص و تأیید مددکاران مبنای بسیاری از خدمات است؛ به همین دلیل، جایگاه مددکار بسیار حساس و مسئولیت او سنگین است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد بزرگ‌ترین شبکه مددکاری کشور را در اختیار دارد، گفت: بیش از چهار هزار مددکار در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و این ظرفیت، مایه افتخار کمیته امداد است.

رئیس کمیته امداد همچنین سعه صدر و برخورد گشاده را از الزامات کار مددکاری دانست و تصریح کرد: ما هیچ شأنی جز خدمت نداریم. باید با روی باز، صبوری و احترام با مراجعان برخورد کنیم.

وی تأکید کرد: خدمات مددکاری باید خانواده‌محور باشد، نه فردمحور؛ چرا که حل مسائل خانواده، به حل مسائل فردی نیز منجر خواهد شد و این نگاه، رمز اثربخشی و ماندگاری خدمات کمیته امداد است.

بختیاری توانمندسازی و خروج عزتمندانه از چرخه فقر را یکی از مأموریت‌های اصلی و ارزشمند مددکاران دانست و تصریح کرد: اگر یک انسان را توانمند کنیم تا روی پای خود بایستد و زندگی‌اش را اداره کند، به اعتقاد من هیچ عبادتی بالاتر از این وجود ندارد.

وی اظهار کرد: شناسایی نیازمندان، یکی از مأموریت‌های اصلی است و رویکرد نیازمحور کمیته امداد باعث شد یارانه‌ها و حمایت‌ها به‌صورت مستقیم و عزتمندانه به حساب خانوارهای مشمول واریز شود.

بختیاری بر ضرورت اشراف مددکاران به فناوری و سامانه‌های هوشمند تأکید کرد و گفت: سامانه «سها» یکی از برکات بزرگ کمیته امداد است که نقش مهمی در پالایش و شفاف‌سازی خدمات داشته است. مددکار موفق باید بر فناوری اشراف داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود توسعه فناوری، حضور میدانی و بازدید حضوری از منازل مددجویان همچنان ضروری است. هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند جای حضور فیزیکی مددکار و مشاور در خانه خانواده‌های آسیب‌دیده را بگیرد.

رئیس کمیته امداد تعامل نزدیک و مستمر میان مددکاران و مشاوران را از الزامی دانست و افزود: مددکار و مشاور دو بازوی اصلی کمیته امداد هستند و باید در کنار هم عمل کنند.

بختیاری گفت: در حوزه‌هایی مانند لوازم خانگی، جهیزیه و سایر نیازهای اساسی، دقت مددکاران نقش تعیین‌کننده دارد. نباید هیچ نوعروس یا خانواده‌ای از دریافت خدمات محروم شود.

رئیس کمیته امداد شناسایی توانمندی‌های بالقوه خانوارها را یکی از مأموریت‌های مهم مددکاران دانست و گفت: حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مستعد اشتغال داریم که این ظرفیت باید با برنامه‌ریزی، مهارت‌آموزی به اشتغال پایدار منجر شود.

بختیاری در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش حیاتی مددکاران خانم در خدمت‌رسانی به خانواده‌ها گفت: خانوارهایی که سرپرست آنها خانم هستند، حتماً باید از مددکار خانم استفاده شود.

وی ادامه داد: خواسته من از مدیران کل و معاون حمایت این است که این موضوع به صورت قطعی و الزامی در نظر گرفته شود، زیرا اهمیت فراوانی دارد. باید از زحمات مددکاران خانم تشکر ویژه کرد.