به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در نشست خبری صبح با اشاره به اتفاقات اخیر کشور، بر اهمیت توجه تخصصی به قشر نوجوان و فضای دانش‌آموزی تأکید کرد و گفت: شرایط امروز کشور نشان می‌دهد که تربیت و کنشگری نوجوانان نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حضور متخصصان این حوزه است.

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، فضای تابستان می‌توانست به فرصتی مؤثر برای فعالیت‌های تربیتی و تبیینی تبدیل شود، اظهار داشت: عرصه جهاد و مقاومت، استعدادهای بزرگی را در نسل نوجوان فعال می‌کند که باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی افزود: همه نهادهای فرهنگی کشور باید با اقدامی هماهنگ، توجه بیشتری به موضوع کودکان و نوجوانان داشته باشند. همچنین ایام سال تحصیلی، به‌دلیل ظرفیت باهم‌بودن دانش‌آموزان، میدان کنش‌های جدی، هم‌افزا و اثرگذار در فضای مدرسه و پیرامون آن است.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با اشاره به سابقه نزدیک به نیم قرن فعالیت این اتحادیه در عرصه انقلاب اسلامی گفت: اتحادیه با تقدیم بیش از ۱۶ هزار شهید دانش‌آموز، کارنامه‌ای روشن در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی دارد و همواره با نگاه به نخبه‌پروری و تربیت نیروهای تراز انقلاب حرکت کرده است.

جانعلی‌پور با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب دانش‌آموزان را «افسران جوان جنگ نرم» خواندند. امروز نیز تکلیف اصلی ما «جهاد تبیین» است و این جهاد، زمانی اثرگذارتر می‌شود که از زبان یک دانش‌آموز برای همسالانش بیان شود.

وی ادامه داد: یک نوجوان هوشمند که بتواند واقعیت‌های میدان را برای همسالان خود تشریح کند، تأثیری به‌مراتب بیشتر از بسیاری از تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای خواهد داشت.

دبیرکل اتحادیه با اشاره به آغاز چهاردهمین دوره «مدرسه انقلاب» گفت: این رویداد از سال ۱۳۹۱ با ایده‌ای دانش‌آموزی شکل گرفت و در طول سال‌ها، نگاه و الگوی دانش‌آموزمحور آن حفظ شده است. بسیاری از رویدادهای تبیینی ارزشمند، حاصل فکر و اقدام مستقیم دانش‌آموزان در مدارس بوده است.

وی افزود: در ۱۳ دوره گذشته، ده‌ها هزار دانش‌آموز در این رویداد مشارکت داشته‌اند. مدرسه انقلاب صرفاً یک برنامه هنری یا فرهنگی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع از تئاتر و سرود تا دست‌سازه‌های دانش‌آموزی را در بر می‌گیرد و یک فرآیند مستمر در طول ماه بهمن است که تاب‌آوری و پایداری دانش‌آموزان را تقویت می‌کند.

جانعلی‌پور با اشاره به آسیب‌هایی که در جریان ناآرامی‌ها به ساختمان‌های اتحادیه وارد شد، گفت: در استان‌هایی مانند اصفهان، مازندران، قزوین و همدان، مراکز اتحادیه هدف حمله اغتشاشگران قرار گرفتند و در اصفهان ساختمان اتحادیه به‌طور کامل به آتش کشیده شد.

وی همچنین به شهادت جمعی از نیروهای مرتبط با اتحادیه اشاره کرد و افزود: در قزوین، یکی از دانش‌آموزان، پدر خود را که از مدافعان امنیت بود، از دست داد. همچنین شهید میداودی که از راویان مدرسه انقلاب بود و معلمان شهیدی همچون شهید باقری، از جمله چهره‌هایی هستند که در دامنه تربیتی اتحادیه قرار داشتند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پایان تأکید کرد: این حوادث نشان می‌دهد که اتحادیه توانسته جوانانی مؤمن، مسئولیت‌پذیر و آماده دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب اسلامی تربیت کند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان از مشارکت ۵۲۷۹ مدرسه در رویداد «مدرسه انقلاب» خبر داد و گفت: با وجود قطعی موقت اینترنت و پایان مهلت ثبت‌نام در ۲۰ دی‌ماه، بیش از ۱۳۰۰ دانش‌آموز دیگر نیز پس از آن اعلام آمادگی کردند.

اسماعیل جانعلی‌پور با تشریح روند ثبت‌نام و برگزاری رویداد مدرسه انقلاب اظهار کرد: پیش از ایام اغتشاشات و قطع اینترنت، ۳۹۴۹ دانش‌آموز بعنوان مسئول انجمن اسلامی مدارس برای برگزاری مدرسه انقلاب ثبت‌نام کرده بودند. مهلت ثبت‌نام تا ۲۰ دی‌ماه تعیین شده بود و عملاً یک روز پیش از پایان مهلت، اینترنت قطع شد؛ با این حال پس از آن، ۱۳۳۰ دانش‌آموز دیگر نیز اعلام آمادگی کردند و آمار مشارکت به ۵۲۷۹ مدرسه رسید.

وی با اشاره به رویکرد امسال اتحادیه افزود: سیاست ما تمرکززدایی از مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و حرکت به سمت شهرستان‌ها بود. در همین راستا، توزیع این مدارس در ۲۹۶ شهرستان کشور انجام شده و تلاش کرده‌ایم فضای اتحادیه در شهرستان‌ها تثبیت و تقویت شود.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با بیان اینکه چهارم و پنجم دی‌ماه ۱۴۰ نفر از مسئولان اتحادیه شهرستان‌ها در تهران حضور یافتند، گفت: در این گردهمایی ملی، رویداد مدرسه انقلاب برای آن‌ها تشریح شد تا بتوانیم دامنه اثرگذاری را در سطح کشور افزایش دهیم.

جانعلی‌پور با اشاره به ساختار اجرایی مدرسه انقلاب تصریح کرد: مسئولیت انجمن اسلامی مدارس بر عهده دانش‌آموزان پایه یازدهم است، دهمی‌ها به‌عنوان معاون فعالیت می‌کنند و دوازدهمی‌ها نیز نقش هدایت‌گر و انتقال تجربه دارند. این زنجیره باعث شده تجربه هر سال به سال بعد منتقل شود.

وی از اضافه شدن دو بخش جدید در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: مهم‌ترین اقدام امسال، روایت‌گری کلاسی است. برشی از پیروزی‌ها و فتوحات، به‌ویژه جنگ ۱۲روزه، در قالب کمیک‌هایی چاپ و برای ۳۰۰۰ مدرسه ارسال شده تا دانش‌آموزان بتوانند در کلاس‌های درس، روایت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه‌ای داشته باشند.

به گفته دبیرکل اتحادیه، محتوای تکمیلی این روایت‌ها در سامانه مدرسه انقلاب https://madreseenghelab.com/ بارگذاری شده و هر مدرسه به‌طور میانگین ۵۰ برگه دسترسی در اختیار دارد تا دانش‌آموزان بتوانند مطالعه و ارتباط بیشتری داشته باشند.

جانعلی‌پور با تأکید بر اینکه مدرسه انقلاب جشنواره‌محور نیست، خاطرنشان کرد: ما اعتقادی به جایزه‌محور شدن این رویداد نداریم، اما گزارش‌های میدانی دانش‌آموزان در «سامانه عقیق» ثبت و روایت‌های برتر در قالب تقدیر، نه جشنواره رقابتی، مورد توجه قرار می‌گیرند.

وی درباره زمان‌بندی اجرای برنامه گفت: با توجه به شرایط جوی و تعطیلی برخی مدارس، بازه اجرای مدرسه انقلاب تا پایان بهمن‌ماه در نظر گرفته شده تا دانش‌آموزان بدون اضطراب بتوانند برنامه‌ها را اجرا کنند.

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در پایان با اشاره به هزینه‌ها تأکید کرد: هیچ سرانه‌ای به مدارس پرداخت نشده و برگزاری این رویداد به همت خود دانش‌آموزان، خانواده‌ها و همکاری مدیران مدارس انجام می‌شود. تنها حمایت‌ها در سطح شهرستان و برای تسهیل فعالیت‌های جمعی صورت گرفته است.