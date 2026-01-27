ارائه خدمات امدادی و آموزشی هلال احمر خراسان جنوبی به ۲ هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بازه زمانی ابتدای بهمن‌ماه تاکنون، امدادگران این جمعیت با انجام ۳۲ عملیات امدادی، به ۷۴۳ نفر حادثه‌دیده در مناطق متأثر از برف و کولاک خدمات رساندند.

وی با بیان اینکه در این عملیات‌ها، به ۶۸۰ نفر امدادرسانی مستقیم شد و ۶۶۸ نفر در مراکز اسکان اضطراری هلال احمر پذیرفته شدند، افزود: همچنین ۷۱۱ تخته پتو بین آسیبدیدگان توزیع و ۱۳ نفر که در دو خودرو در برف و کولاک گرفتار شده بودند، رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه تیم‌های امدادی در این مدت، ۱۱ مصدوم را به مراکز درمانی منتقل و ۱۳ نفر را نیز به مکان‌های امن انتقال دادند، افزود: با توجه به اسکان اضطراری آسیبدیدگان، نزدیک به ۶۲۵ نفر از اقلام زیستی این جمعیت بهره‌مند شدند.

وی در خصوص نحوه انجام عملیات امدادی بیان داشت: برای ارائه این خدمات، ۴۶ تیم امدادی متشکل از ۱۰۷ نیروی عملیاتی با ۴۲ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه‌دیده اعزام شدند.

کاوسی از ارائه خدمات آموزشی به دو هزار و ۸۲ نفر در همین بازه زمانی خبر داد و افزود: علاوه بر این، در بستر شبکه‌های اجتماعی و به‌صورت مجازی، نزدیک به ۱۱ هزار نفر از مطالب آموزشی هلال احمر استفاده کردند.

وی بیان کرد: از شهروندان خواستاریم در صورت بروز حوادث، ضمن حفظ خونسردی، با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند تا خدمات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن به آنان ارائه شود.