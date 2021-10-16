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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۳۰

امدادرسانی هلال‌ احمر به ۳۳۰ حادثه‌ دیده در ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی هلال‌ احمر به ۳۳۰ حادثه‌ دیده در ۷۲ ساعت گذشته

امداد گران جمعیت هلال‌ احمر در ۷۲ ساعت گذشته به ۳۳۰ آسیب دیده از حوادث، امدادرسانی و ۱۲۷ نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امدادگران هلال‌احمر در عملیات امداد و نجات ٧٢ ساعت گذشته در سراسر کشور، ۲۴۸ حادثه را پوشش امدادی دادند.

بنابر اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر، در مأموریت‌های امدادی ۷۲ ساعت گذشته، به ۳۳۰ نفر خدمات امدادی ارائه شده است.

همچنین با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر، ۲۰۴ نفر نجات یافته، ۱۲۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شده و ۱۱۴ مصدوم نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

در این بازه زمانی ۳۹ مورد عملیات رهاسازی نیز انجام و ۴۷ مصدوم سوانح ترافیکی رهاسازی شدند.

کد مطلب 5328640
ساناز باقری راد

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