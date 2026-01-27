۹۶ درصد تجارت روسیه با هند با ارزهای ملی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری پودنکو، معاون وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو و دهلی نو در حال بهبود تجارت دوجانبه خود هستند و هم اکنون ۹۶ درصد از مبادلات بین دو کشور به ارزهای ملی روبل و روپیه انجام می شود.

وی گفت: طرح رساندن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به ۱۰۰ میلیارد دلار مورد تایید سران دو کشور رسیده و تحقق آن دست یافتنی است‌.

پودنکو همچنین افزود: برای تحقق این هدف ما همکاری های خود در حوزه لجستیکی، فناوری و سرمایه گذاری را تقویت خواهیم‌ کرد و در این مسیر در جهت توسعه کوریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب و مسیر دریای شمال قدم بر می داریم.