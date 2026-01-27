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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

۹۶ درصد تجارت روسیه با هند با ارزهای ملی انجام می شود

۹۶ درصد تجارت روسیه با هند با ارزهای ملی انجام می شود

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که روسیه و هند در حال توسعه و بهبود تجارت دوجانبه هستند و توانسته اند میزان استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خود را به ۹۶ درصد برسانند. 

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، آندری پودنکو، معاون وزارت خارجه روسیه، اعلام کرد که مسکو و دهلی نو در حال بهبود تجارت دوجانبه خود هستند و هم اکنون ۹۶ درصد از مبادلات بین دو کشور به ارزهای ملی روبل و روپیه انجام می شود.

وی گفت: طرح رساندن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به ۱۰۰ میلیارد دلار مورد تایید سران دو کشور رسیده و تحقق آن دست یافتنی است‌.

پودنکو همچنین افزود: برای تحقق این هدف ما همکاری های خود در حوزه لجستیکی، فناوری و سرمایه گذاری را تقویت خواهیم‌ کرد و در این مسیر در جهت توسعه کوریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب و مسیر دریای شمال قدم بر می داریم.

کد مطلب 6732835
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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