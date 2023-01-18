ابراز تمایل روسیه به توسعه مبادلات تجاری با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ایگور لویتین عصر چهارشنبه در نشست توسعه مبادلات تجاری ایران و روسیه با اشاره به پیشرفت ساخت بنادر و توسعه راه آهن در ایران اظهار کرد: طبق دستور ولادمیر پوتین پروژه‌های بزرگ زیر ساختی در روسیه در دست اجرا بوده که یکی از آنها برق دار کردن خط اینچه برون برای انتقال کالاهای روسی از طریق قزاقستان و ازبکستان از این مسیر است.

وی به اهمیت تکمیل کریدور شمال جنوب به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های مورد تاکید روسیه اشاره کرد و افزود: روسیه از ۳ مسیر زمینی (داغستان، آذربایجان، ایران) برای دسترسی به خلیج فارس، مسیر مرکزی و دریایی از طریق خزر و همچنین مسیر شرقی از طریق اینچه برون حدود ۱۵ میلیون تن کالا را در سال جابجا می‌کند که در تلاشیم این رقم به ۳۰ میلیون تن در سال برسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه ادامه داد: کشور روسیه در نظر دارد در میان مدت حجم مبادلات کالاهای خود را به ۶۰ میلیون تن رسانده و تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد.

ایگور لویتین مهمترین مشکل مبادلات تجاری را مسیر زمینی و توقف طولانی مدت کامیون ها در مرزهای روسیه به آذربایجان و آذربایجان به ایران دانست و اضافه کرد: با توجه به تفاوت استاندارد ریلی ایران و روسیه به جهت عرض خطوط ریلی، برای دستیابی به هدف ۶۰ میلیون تن مبادلات تجاری، باید قطارهای باری مانند قطارهای مسافری بدون کمترین معطلی از مرزها عبور کرده و به بنادر و پایانه‌ها برسند.

وی تاکید کرد: هند مهمترین خریدار ذغال سنگ از روسیه است و این در حالی است که کشور ما ذغال سنگ را از طریق خاور دور تأمین می‌کند و در صورتی که کریدور شمال - جنوب تکمیل شود علاوه بر کاهش زمان می توانیم با هزینه کمتری آن را تأمین کنیم.‌