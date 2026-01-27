به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، از شناسایی و دستگیری عاملان آتشسوزی یک دستگاه آمبولانس در قرچک خبر داد.
قاسمپور در ادامه با اشاره به حوادث و ناآرامیهای اخیر اظهار کرد: پس از تخریب و به آتش کشیده شدن برخی اموال عمومی از جمله آمبولانس متعلق به بیمارستان شهید ستاری، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی قرچک قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای فنی و پیگیریهای شبانهروزی، موفق شدند یک باند سهنفره را که در این اقدام مجرمانه نقش داشتند، شناسایی و در عملیات جداگانه دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه این افراد در جریان اغتشاشات اخیر اقدام به تخریب اموال عمومی کرده بودند، تصریح کرد: متهمان علاوه بر آتشزدن آمبولانس، به عوامل اورژانس که در حال انجام مأموریت امدادرسانی بودند نیز حمله کرده و موجب مصدومیت تعدادی از کادر درمان شدند.
وی در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت عمومی خاطرنشان کرد: در حوادث روزهای اخیر، خسارات قابل توجهی به ناوگان اورژانس وارد شده و تنها در استان تهران دهها نفر از کارشناسان فوریتهای پزشکی دچار آسیبدیدگی شدهاند که پیگیری حقوقی و قضایی این موارد ادامه دارد.
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