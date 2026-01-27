رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت روز جهانی قدس منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد حسین موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی رمضان شریف را بهعنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت روز جهانی قدس» منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر رمضان شریف (زید عزه)
سلام علیکم
مسئله فلسطین، کانون مرکزی تقابل تاریخی میان جبهه حق و جبهه باطل و نماد ستیز تمدنی امت اسلامی با منظومه سلطه آمریکایی ـ صهیونیستی است و روز جهانی قدس، میراث راهبردی معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امامخمینی(قدسالله نفسهالزکیه)، سازوکار پایدار بازتولید آگاهی و سازماندهی مقاومت جهانی در برابر پروژه اشغال، آپارتاید و پاکسازی قومی ملت فلسطین است. میراثی که در اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)، به دکترین فعال مقاومت در هندسه قدرت منطقهای و جهانی تبدیل شده است.
تحولات اخیر، بهویژه عملیات تاریخی «طوفان الاقصی» و فرسایش بازدارندگی رژیم صهیونیستی، نشان داد که مسئله فلسطین وارد مرحلهای نوین از کنشگری راهبردی شده و موازنه قدرت به زیان رژیم اشغالگر در حال بازتعریف است.
در همین منظومه کلان، ملت ایران طی سال گذشته با جنگ ترکیبی تمامعیار جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی مواجه شد. از یکسو «جنگ مقدس دوازدهروزه» نماد اقتدار بازدارنده و اراده ملی در دفاع از عزت و امنیت کشور بود و از سوی دیگر «فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی دیماه ۱۴۰۴» بهمثابه فاز دوم همان جنگ، با اغتشاشات سازمانیافته، عملیات روانی و بهکارگیری عناصر تروریستی و داعشیِ آموزشدیده، با هدف بیثباتسازی، فرسایش سرمایه اجتماعی، گسست انسجام ملی و نهایتاً تجزیه ایران طراحی و اجرا شد.
ایستادگی ملت ایران و شکلگیری «اتحاد مقدس» نشان داد که سرمایه راهبردی کشور، انسجام ملی و پیوند ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی است. در چنین شرایط تاریخی و راهبردی، که هم جبهه مقاومت اسلامی در آستانه یک بازآرایی بزرگ قرار دارد و هم ملت ایران تجربهای عینی از جنگ ترکیبی دشمن و ضرورت صیانت از انسجام ملی را پشت سر گذاشته است، نقشآفرینی هوشمندانه، منسجم و راهبردی ستاد انتفاضه و روز قدس اهمیتی مضاعف مییابد و نیازمند مدیریتی آگاه، مجرب و برخوردار از درک عمیق رسانهای، فرهنگی و سیاسی است.
نظر به تعهد انقلابی،سوابق درخشان و تجارب ارزشمند،جنابعالی را بهعنوان «رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت روز جهانی قدس» منصوب مینمایم.
انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، رسانهای، نخبگانی داخلی و بینالمللی، در جهت تعمیق گفتمان مقاومت، پیوند مسئله فلسطین با تجربه ملت ایران در جنگ ترکیبی دشمن، تقویت انسجام ملی، افشای جنایات رژیم صهیونیستی و همافزایی جبهه جهانی ضدصهیونیستی اهتمام فرمایید.
محمد حسین موسی پور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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