شجاعی: اسناد تاریخ شفاهی و مکتوب شهدا میراثی برای نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تربت اظهار کرد: اسناد تاریخ شفاهی، وصیت‌نامه‌ها و زندگی‌نامه شهدا به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های انقلاب اسلامی گردآوری و در قالب کتاب و آثار پژوهشی منتشر خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه گفت: این اقدامات نقش مهمی در حفظ تمدن و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان دارد. وی همچنین توجه ویژه مقام معظم رهبری به برگزاری کنگره‌های شهدا را یادآور شد و افزود: پیام‌های ایشان در کنگره‌های گذشته نشان‌دهنده اهمیت این رویدادهاست.

وی حضور نسل جدید در اجرای کنگره را یکی از نقاط قوت دانست و از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری تربت‌حیدریه در طراحی سایت کنگره تقدیر کرد.

هدف اصلی از برگزاری کنگره شهدا تقویت روحیه ایثار و مقاومت در نسل جدید است

تربت حیدریه سند زنده‌ای از ولایت‌مداری مردم است

در ادامه سرهنگ پاسدار علی یعقوبیان، دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به فاصله بین نسل‌ها، با برگزاری کنگره ملی شهدا این روحیه ایثار و مقاومت در بین نسل جدید تبیین و این امنیت و استقلال و عزت و اقتدار کشور به جوانان و نوجوانان یادآوری شود.

دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی افزود: پس از وقفه‌ای که به دلیل شیوع کرونا در روند برگزاری کنگره ملی شهدا ایجاد شده بود، این برنامه از آبان‌ماه سال گذشته دوباره از سر گرفته شد.

وی بیان کرد: این منطقه با تقدیم ۲۱۶۶ شهید، سند زنده‌ای از ولایت‌مداری مردم است. همچنین در سال ۵۷، ۴۳ روز پیش از پیروزی رسمی انقلاب، مردم این شهر با تقدیم ۱۰ شهید و پایین کشیدن نماد شاهنشاهی، پیشتاز انقلاب اسلامی شدند.

یعقوبیان افزود: طی دو سال گذشته ۱۱ کمیته فرهنگی، امنیتی و اجرایی تشکیل شد و برنامه‌های آئینی متعددی برگزار شد.

دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی تاکید کرد: اجلاسیه بزرگ شهدا روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در تربت‌حیدریه برگزار خواهد شد تا یادآور حماسه تاریخی مردم این دیار باشد.