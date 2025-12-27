شجاعی: اسناد تاریخ شفاهی و مکتوب شهدا میراثی برای نسل آینده است

  1. استانها
تربت حیدریه- فرماندار تربت حیدریه گفت: اسناد تاریخ شفاهی، وصیت‌نامه‌ها و زندگی‌نامه شهدا به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تربت اظهار کرد: اسناد تاریخ شفاهی، وصیت‌نامه‌ها و زندگی‌نامه شهدا به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های انقلاب اسلامی گردآوری و در قالب کتاب و آثار پژوهشی منتشر خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه گفت: این اقدامات نقش مهمی در حفظ تمدن و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جوان دارد. وی همچنین توجه ویژه مقام معظم رهبری به برگزاری کنگره‌های شهدا را یادآور شد و افزود: پیام‌های ایشان در کنگره‌های گذشته نشان‌دهنده اهمیت این رویدادهاست.

وی حضور نسل جدید در اجرای کنگره را یکی از نقاط قوت دانست و از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک علم و فناوری تربت‌حیدریه در طراحی سایت کنگره تقدیر کرد.
هدف اصلی از برگزاری کنگره شهدا تقویت روحیه ایثار و مقاومت در نسل جدید است

تربت حیدریه سند زنده‌ای از ولایت‌مداری مردم است

در ادامه سرهنگ پاسدار علی یعقوبیان، دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به فاصله بین نسل‌ها، با برگزاری کنگره ملی شهدا این روحیه ایثار و مقاومت در بین نسل جدید تبیین و این امنیت و استقلال و عزت و اقتدار کشور به جوانان و نوجوانان یادآوری شود.

دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی افزود: پس از وقفه‌ای که به دلیل شیوع کرونا در روند برگزاری کنگره ملی شهدا ایجاد شده بود، این برنامه از آبان‌ماه سال گذشته دوباره از سر گرفته شد.

وی بیان کرد: این منطقه با تقدیم ۲۱۶۶ شهید، سند زنده‌ای از ولایت‌مداری مردم است. همچنین در سال ۵۷، ۴۳ روز پیش از پیروزی رسمی انقلاب، مردم این شهر با تقدیم ۱۰ شهید و پایین کشیدن نماد شاهنشاهی، پیشتاز انقلاب اسلامی شدند.

یعقوبیان افزود: طی دو سال گذشته ۱۱ کمیته فرهنگی، امنیتی و اجرایی تشکیل شد و برنامه‌های آئینی متعددی برگزار شد.

دبیر کنگره شهید حاج عبدالحسین برونسی و ۲۱۶۲ شهید دیار پیشتازان انقلاب اسلامی تاکید کرد: اجلاسیه بزرگ شهدا روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در تربت‌حیدریه برگزار خواهد شد تا یادآور حماسه تاریخی مردم این دیار باشد.

