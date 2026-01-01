به گزارش خبرنگار مهر، مجید شجاعی ظهر پنجشنبه در رویداد «انرژینو» با اشاره به فراز و فرودهای مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور اظهار کرد: تجربه اجرای طرحهای نیروگاهی نشان داده است که صدور مجوز و ایجاد ظرفیت تولید بهتنهایی کافی نیست و در صورتی که توسعه شبکه برق و زیرساختهای انتقال همگام با آن انجام نشود، سرمایهگذاریها به سرانجام مطلوب نخواهد رسید.
فرماندار تربت حیدریه با اشاره به آغاز نخستین پروژههای نیروگاهی در سالهای ۱۳۹۶ افزود: در آن مقطع، برخی نیروگاهها با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و حتی خارجی در مدتزمانی کمتر از چهار ماه وارد مدار شدند، اما در مقابل، پروژههایی نیز وجود داشت که به دلیل پیچیدگیهای اداری، مشکلات گمرکی و تغییرات مدیریتی، بیش از دو سال با تأخیر مواجه شدند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از این موانع خارج از حیطه اختیار سرمایهگذاران است، اظهار کرد: در حالی که یک فرآیند اداری در برخی مناطق ظرف چند روز انجام میشود، همان روند ممکن است در منطقهای دیگر ماهها یا حتی یک سال در گمرک یا دستگاههای اجرایی متوقف بماند. این ناهماهنگیها بهطور مستقیم بر انگیزه سرمایهگذاری اثر منفی میگذارد.
شجاعی با تأکید بر محدودیتهای فعلی شبکه برق تصریح کرد: امروز سرمایهگذاران متعددی برای اجرای نیروگاههای بزرگمقیاس اعلام آمادگی کردهاند، اما ظرفیت شبکه پاسخگوی این حجم از تولید نیست. در صورت عدم تقویت زیرساختهای انتقال و ذخیرهسازی، حتی امکان بهرهگیری از سرمایهگذاران خارجی نیز بهصورت عملی فراهم نخواهد شد.
فرماندار تربت حیدریه خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای بادی و خورشیدی باید بهطور همزمان با تقویت شبکه برق، بهکارگیری سامانههای ذخیرهساز و اصلاح قوانین و مقررات انجام شود.
وی بیان کرد: موضوع انرژی، مسئله یک دستگاه یا یک نهاد خاص نیست، بلکه یک زنجیره بههمپیوسته است که وزارت نیرو، نظام بانکی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید در آن نقش و مسئولیت خود را بهدرستی ایفا کنند.
شجاعی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه کشور در حوزه انرژیهای نو گفت: ایران از نظر میزان تابش خورشید و توان بالقوه انرژی بادی، در زمره کشورهای پیشرو جهان قرار دارد و در صورت تحقق مدیریت یکپارچه و حمایت عملی از سرمایهگذاران، انرژیهای تجدیدپذیر میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
