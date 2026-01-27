در گفتگوی تلفنی ترامپ و جولانی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «ابومحمد الجولانی» رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه درباره تازه ترین تحولات این کشور گفتگو کردند.

جولانی در این تماس تلفنی بر پایبندی کامل رژیمش به وحدت و تمامیت ارضی سوریه تأکید کرده و خواستار هماهنگی و یکپارچه شدن تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت و احیای گروه‌های تروریستی شده است.

طرفین همچنین بر ضرورت اولویت دادن به گفت‌وگو و راهکارهای سیاسی در حل‌وفصل اختلافات و بحران‌های منطقه‌ای تاکید کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این تماس تلفنی حمایت خود را از ساختن سوریه‌ای متحد اعلام کرد.

ترامپ همچنین از توافق آتش‌بس بین نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و نیروهای جولانی استقبال کرد.