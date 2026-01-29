۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

مرزهای کشور تحت کنترل است؛ از توقیف محموله سلاح تا مهمات قاچاق

پس از اغتشاشات اخیر، مرزبانان فراجا طی چند عملیات موفق توانستند محموله‌های سلاح، مهمات و هزاران چاقوی ضامن‌دار را در مرزهای جنوب و بوشهر کشف و ضبط کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اغتشاشات اخیر در برخی مناطق کشور که توسط عوامل تروریستی و گروه‌های خارجی سازماندهی شده بود، نهادهای امنیتی و مرزبانی کشور با توجه ویژه به تهدیدات مرزی، اقدامات کنترلی و اطلاعاتی خود را تشدید کردند که برخی از کشفیات مرزبانی فراجا به شرح زیر است:

مرزبانان فراجا ضربه سنگین به قاچاقچیان زدند

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، در این باره گفت:پس از اغتشاشات اخیر، مرزبانان با دقت و سخت‌گیری بیشتری فعالیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود را ادامه دادند و طی چند عملیات موفق توانستند محموله‌های سلاح، مهمات و تجهیزات تروریستی را کشف و ضبط کنند.

کشف ۲۹۵۱ قبضه چاقوی ضامن‌دار در بوشهر

وی در توضیح آخرین کشفیات مرزبانی در زمینه سلاح گفت:مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر حین گشت‌زنی در دریا به یک فروند شناور باری مظنون شدند که در اسکله عامری پهلوگیری کرده بود. پس از انتقال شناور به اسکله و بازرسی فنی، ۲۹۵۱ قبضه انواع چاقوی ضامن‌دار در برندهای آمریکایی کشف شد که قاچاقچیان قصد داشتند آن را برای تجهیز تروریست‌های داعشی وارد کشور کنند.

سردار گودرزی ادامه داد:شناور توقیف و یک متهم دستگیر شد و ارزش ریالی محموله ۸۵ میلیارد ریال برآورد شد. مرزبانان فراجا با هرگونه قاچاق اقلام ممنوعه قاطعانه برخورد می‌کنند.

کشف بیش از ۳۰۰ قبضه سلاح جنگی در بیست روز

فرمانده مرزبانی فراجا در خصوص کشفیات دیگری از سلاح گرم پس از اغتشاشات گفت:در بیست روز گذشته بیش از ۳۰۰ قبضه سلاح جنگی توسط مرزبانان کشف و ضبط شده است. در حال حاضر مهاجرین غیرقانونی به حداقل رسیده‌اند و کسی توان عبور غیرقانونی از مرزها را ندارد. فعالیت‌های ما در حوزه مقابله با قاچاق و حفظ امنیت مرزی مصمم و مستمر ادامه دارد.

اقدامات اطلاعاتی در جنوب شرق کشور

سردار گودرزی با اشاره به اغتشاشات اخیر افزود:مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای ورود محموله سلاح و مهمات به کشور مطلع شدند و بررسی موضوع را فوراً آغاز کردند. آنها موفق شدند ۲۱ قبضه سلاح کمری، چهار قبضه کلاشینکف، دو قبضه سلاح شکاری و ۲۵۱۶ عدد فشنگ جنگی کشف کنند. دو متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف شد.

وی تأکید کرد:مرزبانان و مرزنشینان بیش از همیشه برای حفظ و حراست از مرزهای کشور تلاش می‌کنند و با هرگونه اقدام خرابکارانه در نوار مرزی قاطعانه برخورد خواهند کرد. پرونده اولیه تشکیل و متهمان به همراه سلاح و مهمات تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند.

عملیات‌های اخیر مرزبانان فراجا نشان می‌دهد که پس از اغتشاشات و تهدیدات تروریستی، نظارت دقیق و اقدامات اطلاعاتی مرزبانان توانست مانع ورود محموله‌های سلاح و تجهیزات قاچاق به کشور شود. کشف بیش از ۲۹۵۰ چاقوی ضامن‌دار، بیش از ۳۰۰ قبضه سلاح جنگی و محموله‌های مهمات، نمونه‌ای از تلاش مستمر نیروهای مرزبانی در کنترل مرزها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی است.

    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      خدا شما رو حفظ کنه که باعث آرامش مردم ایرانید
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      خداوند حافظتون وبا تشکر خداقوت فراوان به شما.که باعث امنیت آرامش مردم ایران هستید
    • نیکتا IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      درود بر حافظان امنیت 🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌻🌻🌻🌻🌻🌻
    • احسان IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      مرزبانان عزیز با قاچاقچیان اسلحه‌های سرد و گرم همشون از عوامل موساد داخلی و خارجی اسرائیل هستن با قاطعیت سخت برخورد کنید حتی به درک واصل کنید
    • مسلم حسينی IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
      روزهای قبل و ماهای قبل تر چی چقدر از این سلاح‌ها وارد کشور شده است
    • م IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      کاش قبل از اغتشاشات هم همینقدر بازرسی‌ها زیاد بود که این همه کشتار به وسیله سلاحهای آمریکای بی آبرو توسط تروریست‌های داعشی وحشی اتفاق نمی افتاد
    • حسن IR ۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      دلم از آنجا می سوزد ودر عجب هستم که چرا بعضی از مردم خودمان توان درک وفهم این را ندارند دوستشان چه کسی ودشمنان چه کسی هست بسیجی که به خاطر امنیت این مردم بدون سلاح جان داد ودشمن که خودش اعتراف کرده در دا خل مردم به مردم ضربه زده در ضمن این هموطنان چه می‌گذرد ماندم تا چه اندازه احمق بودن تا چه اندازه بی عقل بودن می تواند جای دوست ودشمن را در ذهن انسان عوض ‌کند
    • آزاده IR ۲۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۲
      درود بر آزادمردان ایران
    • حسین IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      یعنی قرن 21میخواید مرز هم رها کنید یک دیوار مرزی نمیتونید بکشید

