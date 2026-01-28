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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۲۶

کشف ۲۹۵۱ قبضه چاقوی ضامن‌دار آمریکایی در اسکله عامری بوشهر

کشف ۲۹۵۱ قبضه چاقوی ضامن‌دار آمریکایی در اسکله عامری بوشهر

فرمانده مرزبانی فراجا از کشف و ضبط ۲۹۵۱ قبضه انواع چاقوی ضامن‌دار با برندهای آمریکایی در بازرسی از یک شناور باری در اسکله عامری بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی،فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر حین گشت زنی در دریا به یک فروند شناور باری که در اسکله عامری پهلوگیری کرده بود، مظنون و با تاکتیک های رزمی و عملیاتی برای بررسی آن اقدام کردند.

وی افزود: مرزبانان پس از انتقال شناور به اسکله و در بازرسی فنی از آن، توانستند ۲۹۵۱ قبضه انواع چاقو ضامن دار در برند مختلف آمریکایی که با هدف انتقال و تجهیز تروریست‌های داعشی عامل استکبار قصد ورود به کشور را داشت کشف و ضبط کنند.

این مقام ارشد در فرماندهی مرزبانی فراجا با اشاره به توقیف شناور و دستگیری یک متهم در این رابطه، اظهار داشت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار گودرزی در خاتمه با قدردانی از هوشیاری مرزبانان در کنترل و مراقبت از حدود و ثغور ایران اسلامی، گفت: مرزبانان دلاور، سلحشور و جان برکف مرزبانی انتظامی کشور ضمن پاسداری از کیان ایران اسلامی، با هرگونه قاچاق اقلام ممنوعه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 6733880

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